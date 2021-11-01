***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 -1.896.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537 209.888.537Transferler12.783.714 -12.783.714Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-331.547 1.063.321 731.774 731.774Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 -2.228.263 1.751.164 -69.965.911 1.063.321 210.620.311 210.620.311Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523Transferler29.620.509 -29.620.509Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.005.906 -829.790 35.543.966 11.708.270 11.708.270Sermaye Arttırımı100.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 250.000.000 109.444.256 -3.705.191 1.751.164 -40.345.402 35.543.966 732.688.793 732.688.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.006.371 8.629.676Dönem Karı (Zararı)35.543.966 1.063.321Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.543.966 1.063.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.685.263 77.177.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 66.675.582 49.550.899Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.660.712 2.344.886Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.660.712 2.344.886Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.011.815 27.643.234Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -19.587.221 -6.544.774Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 31.992.167 31.121.034Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 5.341.349 5.221.449Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 -3.734.480 -2.154.475Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -5.059.846 4.855.740Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.603.000 -7.217.401Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.603.000 -7.217.401İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-127.310.241 -44.137.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.820.858 -3.071.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.820.858 -3.071.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.100 9.817.735İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.100 9.817.735Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.140.717 7.155.588Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)37.841.916 25.972.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-119.524.356 -10.243.893İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-119.524.356 -10.243.893Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.537.985 25.447.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-16.537.985 25.447.965Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)84.036.352 -81.444.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.110.493 -17.771.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.906.680 8.272.963Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-56.203.813 -26.044.858Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-36.081.012 34.103.494Ödenen Faiz-12.404.946 -24.576.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.100.699 -897.558Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.419.714 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.196.411 -53.237.801Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.374.966 29.322.179Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.374.966 29.322.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.571.377 -82.559.980Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.571.377 -82.559.980FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.823.638 48.225.997Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri100.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.176.362 48.225.997Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.176.362 48.225.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.620.856 3.617.872NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.620.856 3.617.872DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.793.656 599.220DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ185.414.512 4.217.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot: 4 185.414.512 36.793.656Finansal YatırımlarTicari Alacaklar263.080.721 209.412.239İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot: 3 4.498.606 11.150.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot: 6 258.582.115 198.262.080Diğer Alacaklar328.311 274.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar328.311 274.211StoklarNot: 7 27.956.384 19.815.667Peşin Ödenmiş Giderler17.178.894 55.020.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot: 8 17.178.894 55.020.810Diğer Dönen Varlıklar1.906.025 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:13 1.906.025 0ARA TOPLAM495.864.847 321.316.583TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR495.864.847 321.316.583DURAN VARLIKLARTicari AlacaklarNot:6 0 3.113.144İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:3 0 3.113.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar100.799 100.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar100.799 100.144Maddi Duran VarlıklarNot:9 677.296.316 673.734.199Tesis, Makine ve Cihazlar53.466.742 57.459.071Taşıtlar383.145.385 368.968.727Mobilya ve Demirbaşlar3.044.179 2.907.132Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar237.640.010 244.399.269Kullanım Hakkı VarlıklarıNot:10 39.805.877 41.630.821Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:9 13.972.381 13.999.909Diğer Haklar13.972.381 13.999.909Peşin Ödenmiş Giderler1.257.934 86.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:8 1.257.934 86.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR732.433.307 732.665.155TOPLAM VARLIKLAR1.228.298.154 1.053.981.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.995.604 50.706.225İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot:5 51.995.604 50.706.225Banka Kredileri32.430.633 32.564.479Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.564.971 18.141.746Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:5 77.713.349 152.427.138İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:5 77.713.349 152.427.138Banka Kredileri77.713.349 152.427.138Diğer Finansal Yükümlülükler7.511.000 8.544.894Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7.511.000 8.544.894Ticari BorçlarNot:6 104.813.838 218.996.845İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:3 792.352 3.600.928İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:6 104.021.486 215.395.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 7.744.107 6.338.929Diğer Borçlar3.240.718 19.778.703İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:3 0 8.698.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.240.718 11.080.703Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:8 131.984.600 47.948.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:8 131.984.600 47.948.248Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot:20 1.571.698 1.332.829Kısa Vadeli KarşılıklarNot:11 1.537.535 1.399.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:12 1.537.535 1.399.518ARA TOPLAM388.112.449 507.473.329TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER388.112.449 507.473.329UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar64.810.709 126.037.859İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar64.810.709 126.037.859Banka KredileriNot:5 52.527.485 112.284.717Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot:5 12.283.224 13.753.142Diğer Finansal Yükümlülükler9.846.508 10.321.706Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9.846.508 10.321.706Uzun Vadeli Karşılıklar18.902.961 15.305.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:12 8.033.738 7.318.742Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.869.223 7.986.968Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot:20 13.936.734 23.862.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.496.912 175.527.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER495.609.361 683.001.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar732.688.793 370.980.523Ödenmiş SermayeNot:14 380.000.000 280.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)250.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.739.065 129.574.761Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)105.739.065 129.574.761Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)109.444.256 132.450.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.705.191 -2.875.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.751.164 1.751.164Yasal YedeklerNot:14 1.751.164 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-40.345.402 -69.965.911Net Dönem Karı veya Zararı35.543.966 29.620.509TOPLAM ÖZKAYNAKLAR732.688.793 370.980.523TOPLAM KAYNAKLAR1.228.298.154 1.053.981.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNOT 15 652.081.444 455.573.604 218.275.541 176.121.118Satışların MaliyetiNOT 15 -598.463.997 -417.042.311 -201.005.255 -155.833.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.617.447 38.531.293 17.270.286 20.287.870BRÜT KAR (ZARAR)53.617.447 38.531.293 17.270.286 20.287.870Genel Yönetim GiderleriNOT 16 -7.077.247 -5.671.026 -2.462.626 -3.285.483Pazarlama GiderleriNOT 16 -542.040 -169.505 -264.176 -162.390Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNOT 18 35.591.056 24.606.568 3.540.326 6.192.423Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNOT 18 -32.875.104 -11.678.587 -12.148.334 -3.570.671ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)48.714.112 45.618.743 5.935.476 19.461.749Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29.357.629 7.217.401 13.428.679 1.019.693Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.231.377 0 -747.168 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.840.364 52.836.144 18.616.987 20.481.442Finansman GelirleriNOT 19 21.610.864 864.445 3.072.326 525.991Finansman GiderleriNOT 19 -63.967.108 -47.781.528 -13.049.188 -19.441.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.484.120 5.919.061 8.640.125 1.565.915Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.059.846 -4.855.740 389.146 2.025.416Dönem Vergi (Gideri) GeliriNOT 20 -4.658.583 0 -2.669.924 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNOT 20 9.718.429 -4.855.740 3.059.070 2.025.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.543.966 1.063.321 9.029.271 3.591.331DÖNEM KARI (ZARARI)35.543.966 1.063.321 9.029.271 3.591.331Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.543.966 1.063.321 9.029.271 3.591.331Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,11000000 0,00000000 0,02000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.835.696 -331.547 -22.974.789 8.289Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-23.005.906 0 -23.005.906 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-829.790 -331.547 31.117 8.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri207.448 82.887 -7.779 -2.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.037.238 -414.434 38.896 10.361Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.835.696 -331.547 -22.974.789 8.289TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.708.270 731.774 -13.945.518 3.599.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.708.270 731.774 -13.945.518 3.599.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973735BIST