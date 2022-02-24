***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2022 18:22
)
75.923.057 105.557.257
Finansman Gelirleri
25 27.712.272 2.296.616
Finansman Giderleri
25 -69.367.770 -69.371.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.267.559 38.482.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.356.470 -8.862.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.022.213 -1.426.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 9.378.683 -7.435.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.624.029 29.620.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.624.029 29.620.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.624.029 29.620.509
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.498.603 238.667.386
Dönem Karı (Zararı)
37.624.029 29.620.509
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.624.029 29.620.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.874.079 99.284.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 87.590.378 95.394.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.914.123 -3.388.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,17 -3.914.123 -3.388.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.206.483 -4.888.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 17.206.483 -4.888.073
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -3.356.470 7.435.958
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.652.189 38.821.374
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12,13,24,25 -32.652.189 38.821.374
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9,11 -34.091.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.399.422 111.870.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.203.305 21.896.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,5 -36.203.305 21.896.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.388 -10.498.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -298.388 -10.498.830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -9.240.525 7.416.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 40.030.647 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4,5 -106.091.598 36.073.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.746.142 56.982.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,6 -15.746.142 56.982.144
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 91.399.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.750.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 2.750.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.098.686 240.775.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -5.108.563 -2.034.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -6.491.520 -73.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.888.601 -155.067.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.243.455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,13,25 115.243.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.132.056 -155.067.500
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,13 -149.132.056 -155.067.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.498.840 -47.405.449
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 350.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.233.749
Kredilerden Nakit Girişleri
7 14.233.749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.506.201 -56.659.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -163.506.201 -56.659.084
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -12.066.119 -4.980.114
Ödenen Faiz
24,26 -17.928.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.108.842 36.194.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.108.842 36.194.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.793.656 599.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.902.498 36.793.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 216.902.498 36.793.656
Ticari Alacaklar
4,5 248.815.924 209.412.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.037.177 11.150.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 247.778.747 198.262.080
Diğer Alacaklar
6 572.599 274.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 572.599 274.211
Stoklar
8 29.056.192 19.815.667
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.044.829 55.020.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.044.829 55.020.810
ARA TOPLAM
510.392.042 321.316.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
510.392.042 321.316.583
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
4,5 0 3.113.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 3.113.144
Diğer Alacaklar
64.749 100.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 64.749 100.144
Maddi Duran Varlıklar
11 927.372.033 673.734.199
Tesis, Makine ve Cihazlar
66.679.589 57.459.071
Taşıtlar
622.811.352 368.968.727
Mobilya ve Demirbaşlar
3.110.065 2.907.132
Özel Maliyetler
47.615.049 56.011.313
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
187.155.978 188.387.956
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 34.382.673 41.630.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.935.398 13.999.909
Diğer Haklar
13 13.935.398 13.999.909
Peşin Ödenmiş Giderler
32.272 86.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 32.272 86.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
975.787.125 732.665.155
TOPLAM VARLIKLAR
1.486.179.167 1.053.981.738
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 32.564.479
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 32.564.479
Banka Kredileri
0 32.564.479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 122.327.598 179.113.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 122.327.598 179.113.778
Banka Kredileri
7 99.718.071 152.427.138
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 22.609.527 26.686.640
Ticari Borçlar
4,5 112.270.126 218.996.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.023.911 3.600.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 111.246.215 215.395.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.091.521 6.338.929
Diğer Borçlar
4.032.561 19.778.703
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 8.698.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.032.561 11.080.703
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 139.347.467 47.948.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 139.347.467 47.948.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 863.522 1.332.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.909.059 1.399.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15,17 1.909.059 1.399.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.787.522 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.787.522 0
ARA TOPLAM
401.629.376 507.473.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.629.376 507.473.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.290.474 136.359.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 50.290.474 136.359.565
Banka Kredileri
34.704.007 112.284.717
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.586.467 24.074.848
Uzun Vadeli Karşılıklar
15,17 22.769.954 15.305.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.799.363 7.318.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.970.591 7.986.968
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 66.765.286 23.862.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.825.714 175.527.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
541.455.090 683.001.215
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.724.077 370.980.523
Ödenmiş Sermaye
19 380.000.000 280.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 250.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
292.450.672 129.574.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
292.450.672 129.574.761
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 299.693.584 132.450.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -7.242.912 -2.875.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.751.164 1.751.164
Yasal Yedekler
19 1.751.164 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.101.788 -69.965.911
Net Dönem Karı veya Zararı
19 37.624.029 29.620.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
944.724.077 370.980.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.486.179.167 1.053.981.738
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 -1.816.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537 209.888.537
Transferler
12.783.714 -12.783.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.471.477 29.620.509 161.091.986 161.091.986
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523
Transferler
29.620.509 -29.620.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 162.875.911 23.243.614 37.624.029 223.743.554 223.743.554
Sermaye Arttırımı
19 100.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 380.000.000 250.000.000 292.450.672 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 944.724.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.624.029 29.620.509
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
209.125.431 131.471.477
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
266.866.178 165.562.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.459.389 -1.223.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.281.358 -32.867.870
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-52.281.358 -32.867.870
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
209.125.431 131.471.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.749.460 161.091.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
246.749.460 161.091.986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004164
BIST