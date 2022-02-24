***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









75.923.057 105.557.257Finansman Gelirleri25 27.712.272 2.296.616Finansman Giderleri25 -69.367.770 -69.371.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.267.559 38.482.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.356.470 -8.862.312Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -6.022.213 -1.426.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 9.378.683 -7.435.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37.624.029 29.620.509DÖNEM KARI (ZARARI)37.624.029 29.620.509Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.624.029 29.620.509Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.498.603 238.667.386Dönem Karı (Zararı)37.624.029 29.620.509Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)37.624.029 29.620.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.874.079 99.284.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 87.590.378 95.394.927Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.914.123 -3.388.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,17 -3.914.123 -3.388.050Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.206.483 -4.888.073Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 17.206.483 -4.888.073Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -3.356.470 7.435.958Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.652.189 38.821.374Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12,13,24,25 -32.652.189 38.821.374Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9,11 -34.091.226İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.399.422 111.870.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.203.305 21.896.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4,5 -36.203.305 21.896.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-298.388 -10.498.830İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -298.388 -10.498.830Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -9.240.525 7.416.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 40.030.647 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)4,5 -106.091.598 36.073.710Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.746.142 56.982.144İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4,6 -15.746.142 56.982.144Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 91.399.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.750.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 2.750.670Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.098.686 240.775.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -5.108.563 -2.034.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -6.491.520 -73.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.888.601 -155.067.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115.243.455Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,13,25 115.243.455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-149.132.056 -155.067.500Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,13 -149.132.056 -155.067.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI156.498.840 -47.405.449Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri350.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 350.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.233.749Kredilerden Nakit Girişleri7 14.233.749Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-163.506.201 -56.659.084Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -163.506.201 -56.659.084Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -12.066.119 -4.980.114Ödenen Faiz24,26 -17.928.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.108.842 36.194.437NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)180.108.842 36.194.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 36.793.656 599.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.902.498 36.793.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 216.902.498 36.793.656Ticari Alacaklar4,5 248.815.924 209.412.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.037.177 11.150.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 247.778.747 198.262.080Diğer Alacaklar6 572.599 274.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 572.599 274.211Stoklar8 29.056.192 19.815.667Peşin Ödenmiş Giderler9 15.044.829 55.020.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 15.044.829 55.020.810ARA TOPLAM510.392.042 321.316.583TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR510.392.042 321.316.583DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar4,5 0 3.113.144İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 3.113.144Diğer Alacaklar64.749 100.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 64.749 100.144Maddi Duran Varlıklar11 927.372.033 673.734.199Tesis, Makine ve Cihazlar66.679.589 57.459.071Taşıtlar622.811.352 368.968.727Mobilya ve Demirbaşlar3.110.065 2.907.132Özel Maliyetler47.615.049 56.011.313Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar187.155.978 188.387.956Kullanım Hakkı Varlıkları12 34.382.673 41.630.821Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.935.398 13.999.909Diğer Haklar13 13.935.398 13.999.909Peşin Ödenmiş Giderler32.272 86.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 32.272 86.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR975.787.125 732.665.155TOPLAM VARLIKLAR1.486.179.167 1.053.981.738KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 32.564.479İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 32.564.479Banka Kredileri0 32.564.479Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 122.327.598 179.113.778İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 122.327.598 179.113.778Banka Kredileri7 99.718.071 152.427.138Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 22.609.527 26.686.640Ticari Borçlar4,5 112.270.126 218.996.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.023.911 3.600.928İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 111.246.215 215.395.917Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.091.521 6.338.929Diğer Borçlar4.032.561 19.778.703İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 8.698.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 4.032.561 11.080.703Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 139.347.467 47.948.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 139.347.467 47.948.248Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 863.522 1.332.829Kısa Vadeli Karşılıklar1.909.059 1.399.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15,17 1.909.059 1.399.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.787.522 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 10.787.522 0ARA TOPLAM401.629.376 507.473.329TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.629.376 507.473.329UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar50.290.474 136.359.565İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 50.290.474 136.359.565Banka Kredileri34.704.007 112.284.717Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 15.586.467 24.074.848Uzun Vadeli Karşılıklar15,17 22.769.954 15.305.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 11.799.363 7.318.742Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.970.591 7.986.968Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 66.765.286 23.862.611TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.825.714 175.527.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER541.455.090 683.001.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar944.724.077 370.980.523Ödenmiş Sermaye19 380.000.000 280.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 250.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)292.450.672 129.574.761Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)292.450.672 129.574.761Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 299.693.584 132.450.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -7.242.912 -2.875.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.751.164 1.751.164Yasal Yedekler19 1.751.164 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.101.788 -69.965.911Net Dönem Karı veya Zararı19 37.624.029 29.620.509TOPLAM ÖZKAYNAKLAR944.724.077 370.980.523TOPLAM KAYNAKLAR1.486.179.167 1.053.981.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 -1.816.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537 209.888.537Transferler12.783.714 -12.783.714Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)131.471.477 29.620.509 161.091.986 161.091.986Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 280.000.000 129.574.761 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 370.980.523Transferler29.620.509 -29.620.509Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 162.875.911 23.243.614 37.624.029 223.743.554 223.743.554Sermaye Arttırımı19 100.000.000 250.000.000 350.000.000 350.000.000Dönem Sonu Bakiyeler19 380.000.000 250.000.000 292.450.672 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 944.724.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37.624.029 29.620.509DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar209.125.431 131.471.477Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)266.866.178 165.562.703Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.459.389 -1.223.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.281.358 -32.867.870Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-52.281.358 -32.867.870Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)209.125.431 131.471.477TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)246.749.460 161.091.986Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları246.749.460 161.091.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004164BIST