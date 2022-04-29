***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 19:02
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 381.885.671 196.019.279
Satışların Maliyeti
15 -364.247.803 -180.224.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.637.868 15.795.013
BRÜT KAR (ZARAR)
17.637.868 15.795.013
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.627.807 -1.686.734
Pazarlama Giderleri
16 -524.540 -5.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 33.580.727 7.578.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -34.320.746 -15.447.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.745.502 6.233.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.006.714
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-642.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.752.216 5.591.087
Finansman Gelirleri
18 10.217.855 2.023.643
Finansman Giderleri
18 -5.658.652 -22.333.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.311.419 -14.718.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.816.163 4.907.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.647.899 -1.988.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 9.464.062 6.896.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.127.582 -9.810.721
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.127.582 -9.810.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.127.582 -9.810.721
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.604.052 -47.442.637
Dönem Karı (Zararı)
20.127.582 -9.810.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.891.780 28.209.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.085.858 21.289.795
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.200.178 653.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.613.388 1.573.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.816.163 -6.896.287
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.964.705 11.588.720
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.964.705 11.588.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
85.879.422 -65.841.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -46.043.422 -83.263.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 357.955 9.851.534
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -14.645.477 -21.060.125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -16.266.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 57.855.489 -18.369.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.825.346 47.829.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
44.776.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.018.698 -829.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.898.784 -47.442.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.613.310 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.681.422 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.972.628 -32.428.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.493.916
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.493.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.466.544 -32.428.739
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.466.544 -32.428.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.851.916 97.830.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.439.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.023.759
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.545 -1.705.765
Ödenen Temettüler
-55.000.000
Ödenen Faiz
-14.903.384
Alınan Faiz
6.613.388
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.779.508 17.958.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.779.508 17.958.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
216.902.498 36.793.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
250.682.006 54.752.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 250.682.006 216.902.498
Ticari Alacaklar
4 294.859.346 248.815.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 1.848.640 1.037.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 293.010.706 247.778.747
Diğer Alacaklar
6 214.644 572.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 214.644 572.599
Stoklar
8 43.701.669 29.056.192
Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.258.496 15.044.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.258.496 15.044.829
ARA TOPLAM
620.716.161 510.392.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
620.716.161 510.392.042
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
64.749 64.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 64.749 64.749
Maddi Duran Varlıklar
11 925.082.976 927.372.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 33.475.442 34.382.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.983.161 13.935.398
Peşin Ödenmiş Giderler
9 84.654 32.272
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 84.654 32.272
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
969.690.982 975.787.125
TOPLAM VARLIKLAR
1.590.407.143 1.486.179.167
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 128.358.193 122.327.598
Ticari Borçlar
5 170.125.615 112.270.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 1.629.484 1.023.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 168.496.131 111.246.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.957.108 10.091.521
Diğer Borçlar
6 62.857.907 4.032.561
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 34.650.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.207.900 4.032.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 184.124.349 139.347.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 184.124.349 139.347.467
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.169.170 863.522
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.152.410 1.909.059
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.480.019 10.787.522
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.480.019 10.787.522
ARA TOPLAM
568.224.771 401.629.376
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.224.771 401.629.376
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.353.030 50.290.474
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.396.679 22.769.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.939.088 11.799.363
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.457.591 10.970.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 57.459.392 66.765.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.209.101 139.825.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
680.433.872 541.455.090
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
909.973.271 944.724.077
Ödenmiş Sermaye
14 380.000.000 380.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-511.053 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
202.794.177 250.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
293.083.337 292.450.672
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.262.217 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.217.011 -17.101.788
Net Dönem Karı veya Zararı
20.127.582 37.624.029
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
909.973.271 944.724.077
TOPLAM KAYNAKLAR
1.590.407.143 1.486.179.167
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 0 370.980.523
Transferler
-3.587.367 33.207.876 -29.620.509
Dönem Karı (Zararı)
-9.810.721 -9.810.721 0 -9.810.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.790 -829.790 -829.790
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 128.862.795 -3.705.191 1.751.164 -36.758.035 -9.810.721 360.340.012 0 360.340.012
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
380.000.000 0 250.000.000 299.693.584 -7.242.912 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 0 944.724.077
Transferler
-47.205.823 511.053 84.318.799 -37.624.029 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.127.760 20.127.760 20.127.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
632.665 632.665 632.665 632.665
Kar Payları
-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-511.053 -511.053 0 -511.053
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 -511.053 202.794.177 299.693.584 -6.610.247 2.262.217 12.217.011 20.127.582 909.973.271 909.973.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.127.582 -9.810.721
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
632.665 -829.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
790.833 -1.037.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-158.168 207.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-158.168 207.448
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
632.665 -829.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.760.247 -10.640.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.760.247 -10.640.511
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025934
BIST