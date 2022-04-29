***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 381.885.671 196.019.279Satışların Maliyeti15 -364.247.803 -180.224.266TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.637.868 15.795.013BRÜT KAR (ZARAR)17.637.868 15.795.013Genel Yönetim Giderleri16 -6.627.807 -1.686.734Pazarlama Giderleri16 -524.540 -5.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 33.580.727 7.578.575Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -34.320.746 -15.447.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.745.502 6.233.385Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.006.714Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-642.298FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.752.216 5.591.087Finansman Gelirleri18 10.217.855 2.023.643Finansman Giderleri18 -5.658.652 -22.333.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.311.419 -14.718.349Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.816.163 4.907.628Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -5.647.899 -1.988.659Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 9.464.062 6.896.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.127.582 -9.810.721DÖNEM KARI (ZARARI)20.127.582 -9.810.721Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.127.582 -9.810.721Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.604.052 -47.442.637Dönem Karı (Zararı)20.127.582 -9.810.721Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.891.780 28.209.238Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.085.858 21.289.795Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.200.178 653.701Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.613.388 1.573.309Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.816.163 -6.896.287Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.964.705 11.588.720Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.964.705 11.588.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler85.879.422 -65.841.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -46.043.422 -83.263.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 357.955 9.851.534Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -14.645.477 -21.060.125Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -16.266.049Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 57.855.489 -18.369.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.825.346 47.829.935Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)44.776.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.018.698 -829.783Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları135.898.784 -47.442.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.613.310 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.681.422 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.972.628 -32.428.739Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.493.916Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.493.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.466.544 -32.428.739Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.466.544 -32.428.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.851.916 97.830.156Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri114.439.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.023.759Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-441.545 -1.705.765Ödenen Temettüler-55.000.000Ödenen Faiz-14.903.384Alınan Faiz6.613.388YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.779.508 17.958.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.779.508 17.958.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ216.902.498 36.793.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ250.682.006 54.752.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 250.682.006 216.902.498Ticari Alacaklar4 294.859.346 248.815.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 1.848.640 1.037.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 293.010.706 247.778.747Diğer Alacaklar6 214.644 572.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 214.644 572.599Stoklar8 43.701.669 29.056.192Peşin Ödenmiş Giderler9 31.258.496 15.044.829İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 31.258.496 15.044.829ARA TOPLAM620.716.161 510.392.042TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR620.716.161 510.392.042DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar64.749 64.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 64.749 64.749Maddi Duran Varlıklar11 925.082.976 927.372.033Kullanım Hakkı Varlıkları12 33.475.442 34.382.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.983.161 13.935.398Peşin Ödenmiş Giderler9 84.654 32.272İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 84.654 32.272TOPLAM DURAN VARLIKLAR969.690.982 975.787.125TOPLAM VARLIKLAR1.590.407.143 1.486.179.167KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 128.358.193 122.327.598Ticari Borçlar5 170.125.615 112.270.126İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,5 1.629.484 1.023.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 168.496.131 111.246.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.957.108 10.091.521Diğer Borçlar6 62.857.907 4.032.561İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 34.650.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 28.207.900 4.032.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 184.124.349 139.347.467İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 184.124.349 139.347.467Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.169.170 863.522Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.152.410 1.909.059Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.480.019 10.787.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.480.019 10.787.522ARA TOPLAM568.224.771 401.629.376TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.224.771 401.629.376UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31.353.030 50.290.474Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.396.679 22.769.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.939.088 11.799.363Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10.457.591 10.970.591Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 57.459.392 66.765.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.209.101 139.825.714TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER680.433.872 541.455.090ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar909.973.271 944.724.077Ödenmiş Sermaye14 380.000.000 380.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-511.053 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)202.794.177 250.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)293.083.337 292.450.672Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.262.217 1.751.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.217.011 -17.101.788Net Dönem Karı veya Zararı20.127.582 37.624.029TOPLAM ÖZKAYNAKLAR909.973.271 944.724.077TOPLAM KAYNAKLAR1.590.407.143 1.486.179.167Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler280.000.000 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523 0 370.980.523Transferler-3.587.367 33.207.876 -29.620.509Dönem Karı (Zararı)-9.810.721 -9.810.721 0 -9.810.721Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-829.790 -829.790 -829.790Dönem Sonu Bakiyeler280.000.000 128.862.795 -3.705.191 1.751.164 -36.758.035 -9.810.721 360.340.012 0 360.340.012Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler380.000.000 0 250.000.000 299.693.584 -7.242.912 1.751.164 -17.101.788 37.624.029 944.724.077 0 944.724.077Transferler-47.205.823 511.053 84.318.799 -37.624.029 0 0Dönem Karı (Zararı)20.127.760 20.127.760 20.127.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)632.665 632.665 632.665 632.665Kar Payları-55.000.000 -55.000.000 -55.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-511.053 -511.053 0 -511.053Dönem Sonu Bakiyeler380.000.000 -511.053 202.794.177 299.693.584 -6.610.247 2.262.217 12.217.011 20.127.582 909.973.271 909.973.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.127.582 -9.810.721DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar632.665 -829.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)790.833 -1.037.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-158.168 207.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-158.168 207.448Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)632.665 -829.790TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.760.247 -10.640.511Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.760.247 -10.640.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025934BIST