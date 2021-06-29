***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2021-1Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar2021-1Değişikliğin NedeniKısa Vadeli İlişkili Olmayan Borçların GirişiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarFinansal Tabloda Kısa Vadeli İlişkili Olmayan Borçlar tutarı sehven Kısa Vadeli İlişkili Olan Borçlar tutarı olarak girilmiştir.Aynı şekilde Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Borçlar tutarı sehven Uzun Vadeli İlişkili Olan Borçlar tutarı olarak girilmiştir.Finansal Tablo toplamında değişiklik bulunmamaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944885BIST