***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.2021 yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent P.K. 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması3 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması4 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2021 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2022 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası"'nın Onaylanması13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton Genel Kurul Davet ve Ekleri 2021_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Boğaziçi Beton 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00'de ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasınaKararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004204BIST