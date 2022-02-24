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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 18:48
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent P.K. 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
3 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması
4 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2021 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2022 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası"'nın Onaylanması
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Boğaziçi Beton Genel Kurul Davet ve Ekleri 2021_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Boğaziçi Beton 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00'de ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına
Kararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004204


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Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,13  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 0,22  
B. Petrol 100 100 5,67  
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