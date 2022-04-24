***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Hotel. Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent P.K. 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması3 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması4 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan, 2021 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Önerisinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2022 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası", "Etik Kurallar Politikası", "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası"'nın Onaylanması13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton Genel Kurul Davet ve Ekleri 2021_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Boğaziçi Beton 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,2021 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_.pdf - TutanakEK: 2 Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazır Bulunlanlar listesi_.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Boğaziçi Beton Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleşmiştir.Genel Kurul Tescili 29.03.2024 tarih 10547 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gaztesinde yayınlanmıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023352BIST