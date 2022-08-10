***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2022 15:08
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2022
Genel Kurul Tarihi 14.09.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sheraton İstanbul Levent Hotel Büyükdere Cad. No:3-4 Kağıthane/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması
3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması
4 - Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması
5 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bogazici Beton Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 10 Ağustos 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına kararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054115
BIST