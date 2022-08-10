***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.08.2022Genel Kurul Tarihi 14.09.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Hotel Büyükdere Cad. No:3-4 Kağıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesi ve onaylanması3 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması4 - Pay Geri Alım Programı sonuçlarının görüşülmesi ve onaylanması5 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bogazici Beton Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bogazici Beton 2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Ekleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 10 Ağustos 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına kararın ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054115BIST