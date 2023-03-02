***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti7 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması9 - Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi12 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton 2022 yılı GENEL KURUL Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Yönetim Kurulu 2022 yılı GENEL KURUL Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Boğaziçi Beton 2022 yılı GENEL KURUL ÇAĞRI Bilgilendirme Dökümanı ve Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02 Mart 2023 tarihli toplantısında Şirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasınaKararın KAP( Kamuyu Aydınlatma) Platformunda ortaklarımıza ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119420BIST