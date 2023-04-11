***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 17:04
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.03.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması
4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
7 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması
9 - Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
12 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi
13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Boğaziçi Beton 2022 yılı GENEL KURUL Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Yönetim Kurulu 2022 yılı GENEL KURUL Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Boğaziçi Beton 2022 yılı GENEL KURUL ÇAĞRI Bilgilendirme Dökümanı ve Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Boğaziçi Beton 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Boğaziçi Beton 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.
2022 Yılı Olağan Genel Kurul tescili 11.04.2023 tarih 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136457
BIST