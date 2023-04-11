***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması4 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti7 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanacak , 2022 Yılı Kârının Dağıtılması ve Kâr Dağıtım Tarihi Konusundaki Yönetim Kurulu'nun Yapacağı Önerinin Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddedilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması9 - Yönetim Kurulu Tarafından Kararı Alınan Pay Geri Alım Programının görüşülmesi ve onaylanması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi12 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton 2022 yılı GENEL KURUL Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Yönetim Kurulu 2022 yılı GENEL KURUL Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Boğaziçi Beton 2022 yılı GENEL KURUL ÇAĞRI Bilgilendirme Dökümanı ve Gündem Maddeleri Açıklamaları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş.Yönetim KuruluHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 11.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Boğaziçi Beton 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Boğaziçi Beton 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir.2022 Yılı Olağan Genel Kurul tescili 11.04.2023 tarih 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136457BIST