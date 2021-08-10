***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.08.2021 18:12
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 Dönemine Ait Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
Denetim Komitesi
Ahmet Kağan Yıldırım Mehmet Vedat Gücüyener
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956999
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
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8,6717
En Düşük
8,5742
18:0510,1129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0483
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05477,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,35
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.827.209
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6132
|8,6147
|% -0,27
|
|Euro
|10,0968
|10,1129
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8898
|11,9495
|% -0,25
|
|Frank
|9,3031
|9,3592
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,93
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|1,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
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17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında