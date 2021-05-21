***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
21.05.2021 19:16
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
İzahname Ek-1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937291
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,25
|Açılış
|: 507,09
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4010
|8,4099
|% 0,35
|
|Euro
|10,2315
|10,2452
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8613
|11,9207
|% 0,04
|
|Frank
|9,3169
|9,3730
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2348
|2,2460
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|0,24
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|1,41
|