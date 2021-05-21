***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEk-5 Diğer Ekler Rödovans Sözleşmesi Parça7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937324BIST