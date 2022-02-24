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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 18:53
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Boğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BOBET, TREBOBT00014 Peşin 0,1447368 14,47368 10 0,1302631 13,02631

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.03.2022 04.04.2022 01.04.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BOBET, TREBOBT00014 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 55.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Boğaziçi Beton Kar Dağıtım Yönetim Kurulu Kararı_Eki.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 380.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.751.163,93
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 34.267.559 26.164.926,66
4. Vergiler ( - ) -48.924.888 -6.339.171,16
5. Net Dönem Kârı 37.624.029 19.825.755,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -991.287,78 -991.287,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.632.741,23 18.834.467,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 36.632.741,23 18.834.467,73
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.632.741,23
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.000.000
* Nakit 15.000.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.600.000
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 18.032.741,23 234.467,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 40.000.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 49.500.000 0 135,12 0,13 13,02632
TOPLAM 49.500.000 0 135,12 0,13 13,02632

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 55.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004213


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