***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Boğaziçi Beton San.ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BOBET, TREBOBT00014 Peşin 0,1447368 14,47368 10 0,1302631 13,02631Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 31.03.2022 04.04.2022 01.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BOBET, TREBOBT00014 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 55.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim KuruluEklenen DökümanlarEK: 1 Boğaziçi Beton Kar Dağıtım Yönetim Kurulu Kararı_Eki.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 380.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.751.163,93Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 34.267.559 26.164.926,664. Vergiler ( - ) -48.924.888 -6.339.171,165. Net Dönem Kârı 37.624.029 19.825.755,56. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -991.287,78 -991.287,788. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.632.741,23 18.834.467,73Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 36.632.741,23 18.834.467,739. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.632.741,2311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.000.000* Nakit 15.000.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.600.00017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 18.032.741,23 234.467,7320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 40.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 49.500.000 0 135,12 0,13 13,02632TOPLAM 49.500.000 0 135,12 0,13 13,02632Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 55.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının 24 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. Ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004213BIST