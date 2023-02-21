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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

21.02.2023 12:06
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kamyon ve Çekici Alımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.02.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
294.470.000.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
77,49 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
16,90 %
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
32,64 %
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
12,94 %
Alım Koşulları
% 15'i Şirket kaynaklarından, % 85'i Finansman yoluyla
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Heska Motorlu Taşıtlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/02/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2022 tarihli kararına istinaden,
Şirketin üretim ve satış dağıtım sürecinde kullanmak amacıyla Heska Motorlu Araçlar San. Tic. AŞ'den 86 adet  Mercedes Benz Kamyon  ve Çekici  aracın  toplam 294.470.000,00 TL bedelle satın alınmasına tutarın 15%'nin Şirket kaynaklarından 85%'nin finansman  yoluyla karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla 
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115501


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MRSHL 685,40 65.935.791 % 10,00  
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Tam 7.652 7.722 43,00  
Yarım 3.738 3.778 20,00  
Çeyrek 1.869 1.889 10,00  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 0,08  
Gümüş Gr. 13,30 13,32 0,06  
B. Petrol 82,87 82,87 -1,20  
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