***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu1-) Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu adada yer alanTema İstanbul-2 Projesi hazır beton tedariki içingörüşmelere başlanmış olup ilgili lokasyonda mobil hazır beton üretim santrali kurulmasına2-)2020 yılında hazır beton tedariksözleşmesi yapılan ve halihazırdadevam eden Halkalı-Yeni Havalimanı Metro inşaatı hazır beton tedariki içinArnavutköy tesisimize ilaveolarak hem mevcutdevam eden projeye hem de piyasaya hizmet vermek amacıylaKayaşehir Olimpiyat Stadı yanında yer alan lokasyonda mobil hazır beton santrali kurulmasına25.11.2021 tarihi itibariyle oy birliği ile karar vermiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979618BIST