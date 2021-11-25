Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 15:58
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu
 
1-) Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile  İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu adada yer alan
Tema İstanbul-2 Projesi hazır beton tedariki için
görüşmelere başlanmış olup  ilgili lokasyonda  mobil hazır beton üretim santrali kurulmasına
 
2-)2020 yılında hazır beton tedarik
 
sözleşmesi yapılan ve halihazırda
devam eden Halkalı-Yeni Havalimanı  Metro inşaatı  hazır beton tedariki için
Arnavutköy tesisimize ilave
 
olarak hem mevcut
 
devam eden projeye hem de piyasaya hizmet vermek amacıyla
 
Kayaşehir Olimpiyat Stadı yanında yer alan lokasyonda mobil hazır beton santrali kurulmasına
25.11.2021 tarihi itibariyle oy birliği ile karar vermiştir.
 
Saygılarımızla,
 
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979618


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.819
Değişim :  0,38% |  6,93
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.834 En Düşük
1.806
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 33,88 372.816 % 10,00  
TUCLK 17,60 17.390.534 % 10,00  
TRILC 11,88 248.711.623 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.553.995 % 10,00  
BALAT 8,80 1.385.513 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,9994 12,0219 % 1,13  
Euro 13,4673 13,4966 % 1,25  
Sterlin 15,8522 15,9317 % 0,33  
Frank 12,7176 12,7942 % 0,31  
Riyal 3,1742 3,1902 % 0,47  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 0,34  
Altın Gr. 689 689 5,59  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,07  
Gümüş Gr. 9,09 9,10 0,09  
B. Petrol 82,21 82,21 -0,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru