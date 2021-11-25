***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 15:58
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu
1-) Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu adada yer alan
Tema İstanbul-2 Projesi hazır beton tedariki için
görüşmelere başlanmış olup ilgili lokasyonda mobil hazır beton üretim santrali kurulmasına
2-)2020 yılında hazır beton tedarik
sözleşmesi yapılan ve halihazırda
devam eden Halkalı-Yeni Havalimanı Metro inşaatı hazır beton tedariki için
Arnavutköy tesisimize ilave
olarak hem mevcut
devam eden projeye hem de piyasaya hizmet vermek amacıyla
Kayaşehir Olimpiyat Stadı yanında yer alan lokasyonda mobil hazır beton santrali kurulmasına
25.11.2021 tarihi itibariyle oy birliği ile karar vermiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979618
BIST