***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 18:13
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda artan enerji maliyetlerinin karşılanması amacıyla Lisanssız Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) için gerekli araştırmaların yürütülmesi kapsamında Aldo Enerji ve San. Tic. A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.
Süreç ile ilgili gelişmeler ortaklarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072947
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1583
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1402
18:05974,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,33
|Açılış
|: 974,15
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
972,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5799
|18,5816
|% -0,02
|
|Euro
|18,1514
|18,1705
|% -0,86
|
|Sterlin
|20,7540
|20,8581
|% -1,09
|
|Frank
|18,4099
|18,5208
|% -1,15
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-22,41
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-14,69
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.618
|6.710
|-54,00
|
|Yarım
|3.224
|3.281
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.641
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,21
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|1,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem