***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda artan enerji maliyetlerinin karşılanması amacıyla Lisanssız Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) için gerekli araştırmaların yürütülmesi kapsamında Aldo Enerji ve San. Tic. A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.Süreç ile ilgili gelişmeler ortaklarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072947BIST