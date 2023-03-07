***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Agustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan payın elden çıkarılmasına ( satışına) karar verilmiştir.Satışı yapılacak olan payların sermayeye oranı %3,316'dır.Bu karar doğrultusunda 07.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da Toptan Alış/Satış bildirimi kapsamında blok satış yöntemiyle1 TL nominal değerli pay için 15 TL fiyat üzerinden yatırımcılara satışına ilişkin süreç başlatılmıştır.Sürece ilişkin işlemlerin tamamlanması sonrasında Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına ilişkin bildirim yapılacaktır.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121361BIST