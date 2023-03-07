***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 22:18
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,29 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Agustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. Pay Geri Alım Programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. Pay Geri Alım Programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan payın elden çıkarılmasına ( satışına) karar verilmiştir.
Satışı yapılacak olan payların sermayeye oranı %3,316'dır.
Bu karar doğrultusunda 07.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da Toptan Alış/Satış bildirimi kapsamında blok satış yöntemiyle1 TL nominal değerli pay için 15 TL fiyat üzerinden yatırımcılara satışına ilişkin süreç başlatılmıştır.
Sürece ilişkin işlemlerin tamamlanması sonrasında Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmasına ilişkin bildirim yapılacaktır.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121361
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1993
|Açılış
|: 20,3500
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|Önceki Kapanış
|: 20,3400
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20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -17,77
|Açılış
|: 1.104,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9214
|18,9257
|% 0,16
|
|Euro
|19,9741
|19,9796
|% -0,96
|
|Sterlin
|22,3106
|22,4225
|% -1,47
|
|Frank
|19,9973
|20,1177
|% -0,98
|
|Riyal
|5,0256
|5,0508
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-32,65
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-18,70
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.507
|7.581
|-98,00
|
|Yarım
|3.668
|3.710
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.855
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|-3,03
|
Seans Raporu
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Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
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Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
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17:57XU100
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17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem