***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cendere Yolu N18 adresinde hazır beton üretmek üzere İst/Kemerburgaz şubesi açılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133404BIST