***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 11:51
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin faaliyetlerini genişletmek amacıyla İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cendere Yolu N18 adresinde hazır beton üretmek üzere İst/Kemerburgaz şubesi açılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San.ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133404
BIST
13:064.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,41
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:0619,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 14,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5500
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:0621,0525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,4841
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4623
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:061.243,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,11
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:06
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|16.131.853
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|35.379.190
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.874.506
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.692.187
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,10
|62.984.299
|% -8,31
|
|ONCSM
|120,00
|98.499.536
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.668.949
|% -5,26
|
|CASA
|141,10
|28.220
|% -4,98
|
|DITAS
|27,80
|10.820.793
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|THYAO
|127,90
|1.439.261.704
|% 0,55
|
|ASTOR
|58,40
|1.402.416.513
|% -0,60
|
|GESAN
|73,50
|1.327.950.258
|% 8,73
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|EKGYO
|6,58
|757.377.044
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|YYAPI
|2,98
|180.783.933
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,51
|138.687.920
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2528
|19,2575
|% 0,03
|
|Euro
|21,0050
|21,0525
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,8831
|24,0029
|% 0,07
|
|Frank
|21,2053
|21,3330
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,08
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.566
|3,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|