***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2023 -21.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGES( Lisanssız Güneş Enerji Santrali) yatırımımız ile süreç devam etmekte olup Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED olumlu kararıverilmiştir.Karara ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamadaşu bilgiler verilmiştir:"KAYSERİ ili FELAHİYE, ilcesi Kale Mahallesi, 334 ADA/110,113,114,61,62,63,64,65,227,229 sınırları içerisinde, BoğaziçiBeton San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (19,909825 ha-18,0063 MWm / 14,998 MWe)projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş vedeğerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkıngörüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup KAYSERİ Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, sözkonusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğegiren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerinalınması gerekmektedir. "Saygılarımızla,Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206803BIST