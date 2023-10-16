***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 15:59
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023 -21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GES( Lisanssız Güneş Enerji Santrali) yatırımımız ile süreç devam etmekte olup Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED olumlu kararı
verilmiştir.Karara ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada
şu bilgiler verilmiştir:
"KAYSERİ ili FELAHİYE, ilcesi Kale Mahallesi, 334 ADA/110,113,114,61,62,63,64,65,227,229 sınırları içerisinde, Boğaziçi
Beton San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (19,909825 ha-18,0063 MWm / 14,998 MWe)
projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve
değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın
görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup KAYSERİ Valiliği(
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz
konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe
giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması gerekmektedir. "
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206803
BIST