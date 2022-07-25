***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 25.07.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemekYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 60.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBOBET, TREBOBT00014 30.03.2022 100.000 0,026 5,11 -BOBET, TREBOBT00014 06.04.2022 636.000 0,16 4,737 -BOBET, TREBOBT00014 07.04.2022 439.300 0,115 4,529 -BOBET, TREBOBT00014 08.04.2022 441.000 0,116 4,536 -BOBET, TREBOBT00014 12.04.2022 455.591 0,119 4,406 -BOBET, TREBOBT00014 13.04.2022 226.800 0,06 4,411 -BOBET, TREBOBT00014 14.04.2022 222.800 0,058 4,483 -BOBET, TREBOBT00014 15.04.2022 434.760 0,114 4,607 -BOBET, TREBOBT00014 19.04.2022 218.700 0,057 4,575 -BOBET, TREBOBT00014 20.04.2022 218.700 0,057 4,583 -BOBET, TREBOBT00014 21.04.2022 218.000 0,057 4,585 -BOBET, TREBOBT00014 22.04.2022 326.155 0,083 4,607 -BOBET, TREBOBT00014 25.04.2022 224.450 0,059 4,465 -BOBET, TREBOBT00014 27.04.2022 230.000 0,06 4,357 -BOBET, TREBOBT00014 05.05.2022 218.000 0,057 4,585 -BOBET, TREBOBT00014 06.05.2022 329.000 0,086 4,561 -BOBET, TREBOBT00014 09.05.2022 435.000 1,114 4,599 -BOBET, TREBOBT00014 10.05.2022 323.000 0,085 4,619 -BOBET, TREBOBT00014 11.05.2022 325.000 0,085 4,653 -BOBET, TREBOBT00014 12.05.2022 208.250 0,055 4,815 -BOBET, TREBOBT00014 13.05.2022 393.000 0,103 5,086 -BOBET, TREBOBT00014 16.05.2022 388.974 0,102 5,156 -BOBET, TREBOBT00014 17.05.2022 151.000 0,039 5,28 -BOBET, TREBOBT00014 18.05.2022 191.700 0,05 5,242 -BOBET, TREBOBT00014 20.05.2022 174.000 0,046 5,387 -BOBET, TREBOBT00014 23.05.2022 292.000 0,076 5,377 -BOBET, TREBOBT00014 24.05.2022 222.350 0,058 5,419 -BOBET, TREBOBT00014 25.05.2022 445.977 0,117 5,608 -BOBET, TREBOBT00014 26.05.2022 992.700 0,261 5,501 -BOBET, TREBOBT00014 27.05.2022 98.937 0,026 5,483 -BOBET, TREBOBT00014 03.06.2022 81.500 0,021 5,409 -BOBET, TREBOBT00014 15.06.2022 114.700 0,03 6,772 -BOBET, TREBOBT00014 20.06.2022 380.008 0,1 6,623 -BOBET, TREBOBT00014 30.06.2022 167.900 0,044 6,042 -BOBET, TREBOBT00014 06.07.2022 155.000 0,04 6,417 -BOBET, TREBOBT00014 18.07.2022 150.000 0,039 6,74 -BOBET, TREBOBT00014 19.07.2022 150.000 0,039 6,696 -BOBET, TREBOBT00014 22.07.2022 150.000 0,039 6,44 -BOBET, TREBOBT00014 25.07.2022 230.000 0,06 6,5 -Ek Açıklamalar29.03.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 25.07.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.25.07.2022 tarihinde 6,50 TL fiyattan 230.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 11.160.252 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,93691'dur.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047628BIST