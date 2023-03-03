***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 03.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.400.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 59.400.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)BOBET, TREBOBT00014 13.01.2023 12.01.2024 4.400.000 1,157Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBOBET, TREBOBT00014 17.01.2023 100.000 0,263 14,445 11.657.323 -BOBET, TREBOBT00014 20.01.2023 130.000 0,342 14,575 11.757.323 -BOBET, TREBOBT00014 24.01.2023 400.000 0,105 13,495 11.887.323 -BOBET, TREBOBT00014 25.01.2023 150.000 0,039 13,29 12.287.323 -BOBET, TREBOBT00014 31.01.2023 200.000 0,052 12,985 12.437.323 -BOBET, TREBOBT00014 01.02.2023 720.000 0,189 12,316 12.637.323 -BOBET, TREBOBT00014 03.02.2023 200.000 0,052 12,435 13.357.323 -BOBET, TREBOBT00014 07.02.2023 440.000 0,115 13,106 13.557.323 -BOBET, TREBOBT00014 15.02.2023 300.000 0,078 13,368 13.997.323 -BOBET, TREBOBT00014 22.02.2023 700.000 0,184 13,281 14.297.323BOBET, TREBOBT00014 01.03.2023 300.000 0,078 16,643 14.997.323 -BOBET, TREBOBT00014 03.03.2023 70.054 0,018 16,007 15.297.323 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde yeni bir pay geri alım programı açıklanmasına ,- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 1,15789'unu temsil eden azami 4.400.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına,- Pay geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 59.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,- Pay Geri Alım Programının Uygulanacağı Sürenin 1 yıl belirlenmesine,- Yürütülecek pay geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Açıklanan geri alım programı çerçevesinde 03.03.2023 tarihinde 70.054 adet pay en düşük 15,85 TL en yüksek 16,04TL olmak üzere ortalama fiyat 16,0078 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,01844'dir.Toplam Geri alınan pay adedi 15.367.377 adet olup sermayeye oranı %4,04405'dir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120190BIST