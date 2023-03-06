***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 06.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Geri Alım Programının SonlandırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.400.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 59.400.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)BOBET, TREBOBT00014 13.01.2023 12.01.2024 4.400.000 1,157Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBOBET, TREBOBT00014 17.01.2023 100.000 0,263 14,445 11.657.323 -BOBET, TREBOBT00014 20.01.2023 130.000 0,342 14,575 11.757.323 -BOBET, TREBOBT00014 24.01.2023 400.000 0,105 12.287.323 -BOBET, TREBOBT00014 31.01.2023 200.000 0,052 12,985 12.437.323 -BOBET, TREBOBT00014 01.02.2023 720.000 0,189 12,316 12.637.323 -BOBET, TREBOBT00014 03.02.2023 200.000 0,052 12,435 13.357.323 -BOBET, TREBOBT00014 07.02.2023 440.000 0,115 13,106 13.557.323 -BOBET, TREBOBT00014 15.02.2023 300.000 0,078 13,368 13.997.323 -BOBET, TREBOBT00014 22.02.2023 700.000 0,184 13,281 14.297.323BOBET, TREBOBT00014 01.03.2023 300.000 0,078 16,643 14.997.323 -BOBET, TREBOBT00014 03.03.2023 70.054 0,018 16,007 15.297.323 -BOBET, TREBOBT00014 06.03.2023 559.063 0,147 17,032 15.367.377 -Geri Alım İşleminin Sona Ermesiİşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)BOBET, TREBOBT00014 29.03.2022 06.03.2023 17,15 7,497 119.400.000 Şirket İç Kaynakları 15.926.440 4,191Geri Alım Programı Sonlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2023 tarihli toplantısındaŞirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıylaAçıklanan geri alım programı çerçevesinde 06.03.2023 tarihinde 559.063 adet pay en düşük 16,80 TL en yüksek 17,15TL olmak üzere ortalama fiyat 17,0324 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,14712'dir.Geri alım programı, ayrılan maksimum 59.400.000 TL fonun tamamı kullanıldığından sonlandırılmıştır.Tamamlanan Geri alım programı yapılacak olan 30.03.2023 tarihli Genel Kurulda onaya sunulacaktır.Açıklanan ve tamamlanan 2 adet pay geri alım programı çerçevesinde toplam 15.926.440 adet pay 119.400.000 TL fon kullanılarak ortalama 7,497 TL fiyattan geri alınmış olup geri alınan payların sermayeye oranı %4,1911684'dür.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120686BIST