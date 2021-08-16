***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.08.2021 15:29
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bogaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor Ekte Yer Almaktadır. Saygılarımızla Denetim Komitesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Ahmet Kağan YILDIRIM Mehmet Vedet GÜCÜYENER Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958272
BIST
16:251.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:258,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0402
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:259,9959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0565
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:25485,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,35
|Açılış
|: 485,64
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IZFAS
|6,82
|4.510.250
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|312.014.107
|% 9,99
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|BOBET
|4,79
|196.691.232
|% 9,86
|
|KGYO
|7,10
|36.674.505
|% -8,39
|
|MARKA
|4,88
|3.986.213
|% -6,15
|
|SUMAS
|78,00
|439.723
|% -3,70
|
|SNKRN
|27,00
|274.918
|% -3,50
|
|IDEAS
|49,30
|8.510.339
|% -3,33
|
|GENIL
|15,80
|541.685.260
|% 7,26
|
|KZBGY
|18,50
|312.014.107
|% 9,99
|
|BERA
|10,83
|205.050.471
|% 8,41
|
|BOBET
|4,79
|196.691.232
|% 9,86
|
|ODAS
|1,39
|164.389.006
|% 2,96
|
|BOBET
|4,79
|196.691.232
|% 9,86
|
|GENIL
|15,80
|541.685.260
|% 7,26
|
|PEKGY
|0,95
|24.353.270
|% 1,06
|
|IHLGM
|0,99
|23.597.238
|% 1,02
|
|BERA
|10,83
|205.050.471
|% 8,41
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4744
|8,4769
|% -0,47
|
|Euro
|9,9895
|9,9959
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7112
|11,7699
|% -0,54
|
|Frank
|9,2525
|9,3082
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% -0,57
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|2,30
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-17,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-18,22
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-8,81
|
|Çeyrek
|776
|794
|-4,41
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|-1,75
|
Seans Raporu
16:25
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16:40VERTU
Yüzde 4.64 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 050 adet işlem
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16:39BMSCH
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16:38XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 10, 572.00 milyon TL de
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16:38GSDDE
Yüzde 4.47 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 195, 086 adet işlem
-
16:37SNGYO
Yüzde 5.14 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 120, 685 adet işlem