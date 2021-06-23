***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDURRAHİM ZENGİN 12.11.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANLI'ĞI 29.47 NAMA YÖNETİM KURULUERTAN ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 29.47 NAMA Bağımsız Üye Değil Hayır YOKAYŞE ZENGİN Kadın Diğer İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 12.11.2003 YOK YOK Hayır 10.32 NAMA Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOKSUAT ZENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 25.10.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı ŞİRKET YÖNETİCİLİ'Ğİ Evet 0.74 nama Bağımsız Üye Değil Hayır yokAHMET KAĞAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır YOKMEHMET VEDAT GÜCÜYENER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 13.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bölge Müdürü Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943707BIST