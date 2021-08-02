***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2021 14:25
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Öcal Yatırımcı İlişkileri Müdürü
14:301.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,10
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:308,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0800
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:309,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9223
14:30485,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,25
|Açılış
|: 485,93
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:30
|KTSKR
|24,22
|20.015.834
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.996.723
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.349.725
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.202.806
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|133.803.500
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|616.615.640
|% -7,88
|
|KARYE
|10,07
|59.524.022
|% -7,61
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|616.615.640
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|567.479.162
|% 0,47
|
|ASELS
|15,97
|505.731.204
|% 2,97
|
|THYAO
|12,91
|392.451.606
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,45
|348.540.364
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,45
|348.540.364
|% 2,51
|
|KARSN
|4,21
|616.615.640
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|178.958.941
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|212.258.987
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|91.616.427
|% -0,76
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3533
|8,3581
|% -0,95
|
|Euro
|9,9207
|9,9514
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,5831
|11,6412
|% -0,96
|
|Frank
|9,1925
|9,2478
|% -0,93
|
|Riyal
|2,2216
|2,2327
|% -0,96
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,18
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-43,51
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,04
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,52
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:41USAK
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 418, 368 adet işlem
-
14:40KLGYO
Yüzde 6.32 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 945, 210 adet işlem
-
14:39PRZMA
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 290 adet işlem
-
14:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TCELL, EREGL
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.40 ) 1, 237