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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2023 14:26
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan Aktaş Finans ve Mali İşler Direktörü 16.10.2023 0212 289 70 10 baktas@bogazicibeton.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216958


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLGM 1,54 87.170.579 % 10,00  
ARENA 26,42 56.114.067 % 9,99  
ARDYZ 25,14 262.028.932 % 9,97  
BYDNR 35,06 56.575.424 % 9,97  
SANEL 17,42 5.495.545 % 9,97  
daha fazla
14:22 Alış Satış %  
Dolar 28,5529 28,5563 % 0,33  
Euro 30,5058 30,5217 % 0,27  
Sterlin 34,7804 34,9548 % 0,30  
Frank 31,5434 31,7335 % 0,54  
Riyal 7,5893 7,6273 % 0,31  
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14:22 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,44 22,48 % 0,66  
Platin 850,65 853,06 % 0,66  
Paladyum 950,23 954,61 % 0,66  
Brent Pet. 80,74 80,74 % 0,66  
Altın Ons 1.947,97 1.948,27 % 0,66  
Seans Raporu 14:22
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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