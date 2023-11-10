***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2023 14:26
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burhan Aktaş Finans ve Mali İşler Direktörü 16.10.2023 0212 289 70 10 baktas@bogazicibeton.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216958
BIST
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14:247.803
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -38,07
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
14:2428,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0940
|Açılış
|: 28,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
14:2430,5189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0788
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
14:241.791,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.791,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler14:22
|IHLGM
|1,54
|87.170.579
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.114.067
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|262.028.932
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|56.575.424
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.495.545
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|229,80
|3.578.113.951
|% -0,17
|
|REEDR
|26,42
|2.756.332.107
|% 8,19
|
|TUPRS
|151,00
|2.042.620.137
|% 0,27
|
|EREGL
|37,80
|1.513.777.222
|% 0,75
|
|ISCTR
|20,10
|1.375.700.034
|% 0,20
|
|IHLAS
|1,25
|149.991.340
|% 5,93
|
|EKGYO
|6,91
|766.496.954
|% 1,17
|
|REEDR
|26,42
|2.756.332.107
|% 8,19
|
|MHRGY
|5,76
|419.008.556
|% 3,97
|
|ZOREN
|5,29
|370.900.100
|% -1,12
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5529
|28,5563
|% 0,33
|
|Euro
|30,5058
|30,5217
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,7804
|34,9548
|% 0,30
|
|Frank
|31,5434
|31,7335
|% 0,54
|
|Riyal
|7,5893
|7,6273
|% 0,31
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,44
|22,48
|% 0,66
|
|Platin
|850,65
|853,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,23
|954,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,97
|1.948,27
|% 0,66
|