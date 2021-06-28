***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.06.2021 18:36
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/06/2021
Karar Sayısı
2021-36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31.03.2021 tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.
26.06.2021 Tarihinde yayınlanan Faaliyet Raporunun aynısı olup Karar Numarası Düzeltilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944633
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0713
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0856
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,53
|Açılış
|: 497,54
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6909
|8,6930
|% -0,81
|
|Euro
|10,3722
|10,3809
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0970
|% -0,79
|
|Frank
|9,4215
|9,4783
|% -1,00
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,49
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS