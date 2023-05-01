***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.05.2023 15:41
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/05/2023
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2023-31.03.2023 Ara Dönem Finansal Durum Raporları ve Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143997
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4715
En Düşük
19,4239
18:0521,3505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0771
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,4962
En Düşük
21,3366
18:051.239,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.239,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,75
|
1.254,65
En Düşük
1.236,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|98,70
|36.814.327
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,00
|845.109
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|1.489.293
|% 0,00
|
|KERVN
|0,84
|1.058.943
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|JANTS
|98,70
|36.814.327
|% 0,00
|
|KSTUR
|297,50
|402.921
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,00
|845.109
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|1.489.293
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% 0,00
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% 0,00
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% 0,00
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4449
|19,4604
|% 0,06
|
|Euro
|21,3319
|21,3505
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,2251
|24,3466
|% -0,57
|
|Frank
|21,6190
|21,7492
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1707
|5,1966
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-9,28
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-3,99
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.188
|9.352
|70,00
|
|Yarım
|4.458
|4.559
|21,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.283
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-1,25
|