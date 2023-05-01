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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.05.2023 15:41
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/05/2023
Karar Sayısı
32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

         Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2023-31.03.2023 Ara Dönem  Finansal Durum Raporları ve Faaliyet Raporu  Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
 
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143997


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KLNMA 11,00 845.109 % 0,00  
KUVVA 38,00 1.489.293 % 0,00  
KERVN 0,84 1.058.943 % 0,00  
GSDHO 2,66 56.856.101 % 0,00  
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Riyal 5,1707 5,1966 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.981 -9,28  
Altın Gr. 1.241 1.241 -3,99  
Cumhuriyet 9.101 9.238 9,00  
Tam 9.188 9.352 70,00  
Yarım 4.458 4.559 21,00  
Çeyrek 2.232 2.283 4,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,92 -0,16  
Gümüş Gr. 15,61 15,62 -0,06  
B. Petrol 79,08 79,08 -1,25  
Seans Raporu 18:05
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