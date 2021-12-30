***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMesa&Artaş&Kantur&Akdaş Adi OrtaklığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/12/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarİstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda yer alan 2.280 adet konut , 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile Hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır.Proje kapsamında tahmini 300.000 metreküp hazır beton tedariki yapılacak olup metreküp miktarı işin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987087BIST