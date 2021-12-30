***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.12.2021 13:02
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mesa&Artaş&Kantur&Akdaş Adi Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
İstanbul İli ,Küçükçekmece İlçesi ,Anakent Mahallesi 842 nolu ada lokasyonunda yer alan 2.280 adet konut , 70 adet villa ,1 adet Ticaret binası, 1 adet Ofis Binası, 1 adet Sosyal Tesisi içeren Tema İstanbul 2 Projesi için Mesa,Artaş,Kantur-Akdaş Adi ortaklığı ile Hazır beton tedariki için sözleşme imzalanmıştır.
Proje kapsamında tahmini 300.000 metreküp hazır beton tedariki yapılacak olup metreküp miktarı işin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton San. Ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987087
BIST