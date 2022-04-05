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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.04.2022 17:45
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Özbek İnşaat Turizm Gıda San. ve Ticaret Limited Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş. işverenliğinde   Yüklenici firma Özbek  İnşaat  Turizm Gıda San. ve Tic. Limited Şirketi  ile İstanbul
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında  3461/2 Parselde yapılacak olan konut inşaatı için
Projede yaklaşık  140 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik işi olacaktır. 
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016023


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