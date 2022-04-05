***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÖzbek İnşaat Turizm Gıda San. ve Ticaret Limited ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/04/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarhazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. işverenliğinde Yüklenici firma Özbek İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Limited Şirketi ile İstanbulFikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3461/2 Parselde yapılacak olan konut inşaatı içinProjede yaklaşık 140 Milyon TL tutarında hazır beton tedarik işi olacaktır.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016023BIST