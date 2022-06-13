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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.06.2022 11:45
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İlk Yapı ve Gürtaş Yapı İş Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

İlk Yapı ve Gürtaş Yapı İş Ortaklığı ile İstanbul Küçükçekmece lokasyonunda  yer alan Bizim Mahalle 1.Etap 3.Kısım konut ve ticaret inşaatları altyapı ve çevre  düzenlemeleri için hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 75 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.  
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036885


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