***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.06.2022 11:45
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
İlk Yapı ve Gürtaş Yapı İş Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
İlk Yapı ve Gürtaş Yapı İş Ortaklığı ile İstanbul Küçükçekmece lokasyonunda yer alan Bizim Mahalle 1.Etap 3.Kısım konut ve ticaret inşaatları altyapı ve çevre düzenlemeleri için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 75 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton tedarik işi olacaktır.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036885
BIST
14:202.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|: 2.540
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En Düşük
2.515
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|55,45
|2.505.248
|% 9,91
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|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
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|KRTEK
|19,36
|26.063.085
|% 9,01
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|EUREN
|23,42
|289.091.895
|% 8,43
|
|FONET
|14,09
|119.749.657
|% 7,97
|
|TSGYO
|5,48
|72.415.544
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,49
|70.591.673
|% -6,21
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,02
|3.270.024.589
|% 0,69
|
|EREGL
|31,74
|1.558.332.793
|% -4,51
|
|SISE
|22,06
|948.942.631
|% -0,72
|
|SASA
|42,68
|916.795.196
|% -2,91
|
|KRDMD
|13,40
|871.817.847
|% -4,22
|
|SEGYO
|1,21
|210.848.927
|% 4,31
|
|DOHOL
|4,07
|468.938.469
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,59
|291.814.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,76
|493.214.995
|% 0,21
|
|ODAS
|2,83
|260.560.194
|% -3,08
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,2522
|17,2709
|% 0,94
|
|Euro
|18,0736
|18,1257
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9741
|21,0793
|% -0,15
|
|Frank
|17,2990
|17,4032
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5863
|4,6093
|% 0,86
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,00
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|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,09
|
|Cumhuriyet
|6.834
|6.937
|30,00
|
|Tam
|6.817
|6.925
|-15,00
|
|Yarım
|3.347
|3.387
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.693
|-4,00
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|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,39
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|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,08
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|B. Petrol
|121
|121
|-1,51
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