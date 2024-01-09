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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.01.2024 10:34
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat ve karlılığa olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri (Faz 2) İnşaat Yapım İşi Projesi için hazır beton üretimi ve tedariği sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)  
Proje kapsamında hazır beton üretimi için Yeniköy Mah. Nuri Demirağ Cad. N74/10 Arnavutköy/İstanbul  adresinde İstanbul Havalimanı mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verildi.  
Saygılarımızla, Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235399


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Platin 947,83 950,38 % 0,66  
Paladyum 987,88 991,09 % 0,66  
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