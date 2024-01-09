***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/01/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiHasılat ve karlılığa olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarKalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. İstanbul Havalimanı MRO Tesisleri (Faz 2) İnşaat Yapım İşi Projesi için hazır beton üretimi ve tedariği sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir)Proje kapsamında hazır beton üretimi için Yeniköy Mah. Nuri Demirağ Cad. N74/10 Arnavutköy/İstanbul adresinde İstanbul Havalimanı mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verildi.Saygılarımızla, Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235399BIST