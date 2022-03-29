***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2022 15:25
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarih 22 sayılı kararı ile
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜYENER'in kendi isteği ile görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılması sonrasında yerine ,ayrılan üyenin kalan süresini(18.03.2024 tarihine kadar) tamamlamak üzere bağımsız üye olarak Pelin Muslu SATICI'nın atanması 24.03.2022 tarihinde yapılan Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 nolu Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan oy birliği ile karara bağlanmıştır. Denetimden Sorumlu Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi'nden istifa nedeniyle boşalan üyeliklere 29.03.2022 tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Muslu SATICI'nın atanması
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013690
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|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
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|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
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|GEREL
|4,59
|18.085.383
|% 9,81
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|KARSN
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|1.416.759.986
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|PSGYO
|15,53
|96.744.716
|% -9,97
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|CEOEM
|15,93
|57.491.381
|% -9,95
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|PKENT
|225,00
|45.023.270
|% -8,72
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|ENSRI
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|166.853.017
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|ZRGYO
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|62.644.914
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|5.017.567.890
|% 7,71
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|SISE
|15,01
|2.080.448.144
|% 5,70
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|KARSN
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|1.416.759.986
|% 9,30
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|EREGL
|32,86
|1.328.375.481
|% 0,49
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|KRDMD
|15,22
|1.283.563.642
|% 0,46
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|ODAS
|1,89
|886.560.628
|% 5,00
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|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
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|EKGYO
|2,41
|444.695.941
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|ZOREN
|1,86
|296.162.645
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|15:56
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|% -1,58
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|Euro
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|% -0,38
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|Sterlin
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|19,2224
|% -1,09
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|Frank
|15,5840
|15,6778
|% -1,27
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|Riyal
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|Alış
|Satış
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|1.897
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|Altın Gr.
|890
|890
|-25,64
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|Cumhuriyet
|5.921
|6.010
|-196,00
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|Tam
|5.875
|6.027
|-210,80
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|Yarım
|2.840
|2.915
|-101,97
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|Çeyrek
|1.424
|1.458
|-50,99
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|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,71
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|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,54
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|104
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