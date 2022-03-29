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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.03.2022 15:25
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2022 tarih 22 sayılı kararı ile
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜYENER'in  kendi isteği ile görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılması sonrasında  yerine ,ayrılan üyenin kalan süresini(18.03.2024 tarihine kadar)  tamamlamak üzere  bağımsız üye  olarak Pelin Muslu SATICI'nın  atanması 24.03.2022 tarihinde yapılan  Şirketimiz  2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda  oylanarak  kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun  Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 nolu Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan   oy birliği ile karara bağlanmıştır. Denetimden Sorumlu Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi'nden istifa  nedeniyle boşalan üyeliklere  29.03.2022 tarihi itibariyle  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Muslu SATICI'nın  atanması
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013690


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