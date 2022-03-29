***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.03.2022 tarih 22 sayılı kararı ileŞirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Vedat GÜCÜYENER'in kendi isteği ile görevinden 24.03.2022 tarihi itibariyle ayrılması sonrasında yerine ,ayrılan üyenin kalan süresini(18.03.2024 tarihine kadar) tamamlamak üzere bağımsız üye olarak Pelin Muslu SATICI'nın atanması 24.03.2022 tarihinde yapılan Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 nolu Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan oy birliği ile karara bağlanmıştır. Denetimden Sorumlu Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi'nden istifa nedeniyle boşalan üyeliklere 29.03.2022 tarihi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Muslu SATICI'nın atanmasıSaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013690BIST