***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BOBET]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBoğaziçi Beton Sanayi payları, 03/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tas Toprak ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 380.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBOGAZICI BETON SANAYI XUTUM 03/06/2021BOGAZICI BETON SANAYI XTUMY 03/06/2021BOGAZICI BETON SANAYI XYLDZ 03/06/2021BOGAZICI BETON SANAYI XHARZ 03/06/2021BOGAZICI BETON SANAYI XUSIN 03/06/2021BOGAZICI BETON SANAYI XTAST 03/06/2021BOGAZICI BETON SANAYI XSIST 03/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939661BIST