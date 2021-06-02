***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
02.06.2021 17:37
***BOBET*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi payları, 03/06/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Tas Toprak ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 380.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %30 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BOGAZICI BETON SANAYI XUTUM 03/06/2021
BOGAZICI BETON SANAYI XTUMY 03/06/2021
BOGAZICI BETON SANAYI XYLDZ 03/06/2021
BOGAZICI BETON SANAYI XHARZ 03/06/2021
BOGAZICI BETON SANAYI XUSIN 03/06/2021
BOGAZICI BETON SANAYI XTAST 03/06/2021
BOGAZICI BETON SANAYI XSIST 03/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939661
BIST
17:411.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:418,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0857
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:4110,5087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1000
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:41527,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,79
|Açılış
|: 527,34
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|71.040.505
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.363.738
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.733.979
|% -10,00
|
|DARDL
|18,90
|29.744.631
|% -9,91
|
|METUR
|25,08
|39.538.845
|% -9,13
|
|IZFAS
|6,70
|16.693.395
|% -8,59
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|SASA
|35,26
|1.728.329.721
|% 4,01
|
|THYAO
|13,62
|1.437.497.909
|% 0,96
|
|GARAN
|8,05
|1.241.227.223
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|853.296.197
|% 2,57
|
|TUPRS
|101,60
|793.470.655
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,22
|638.293.487
|% 0,45
|
|ODAS
|2,15
|397.281.714
|% 3,37
|
|GARAN
|8,05
|1.241.227.223
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|853.296.197
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,95
|206.224.148
|% 1,04
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6013
|8,6047
|% 1,01
|
|Euro
|10,5026
|10,5087
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,1692
|12,2302
|% 1,26
|
|Frank
|9,5405
|9,5980
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2889
|2,3004
|% 1,07
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|2,93
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,62
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,75
|7,76
|0,11
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|0,71
|
Seans Raporu
17:41
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17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT
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17:55
YESIL, YAYLA, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
DOGUB, SUMAS, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında