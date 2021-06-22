***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 10:21
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOBET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943500
BIST
12:161.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:168,7454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:1610,4058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0513
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4024
12:16501,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,99
|Açılış
|: 501,83
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:16
|VAKFN
|10,57
|69.694.908
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.962.443
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.630.762
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.494.193
|% 9,88
|
|BOBET
|5,78
|354.365.202
|% -7,81
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,30
|266.504.030
|% -6,17
|
|METUR
|6,05
|19.227.192
|% -5,32
|
|AYCES
|73,70
|1.985.975
|% -5,03
|
|THYAO
|14,86
|953.028.319
|% 1,85
|
|BOBET
|5,78
|354.365.202
|% -7,81
|
|BERA
|14,30
|266.504.030
|% -6,17
|
|KOZAL
|121,00
|257.166.116
|% 0,17
|
|FENER
|40,42
|218.099.495
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,13
|195.467.587
|% 0,00
|
|THYAO
|14,86
|953.028.319
|% 1,85
|
|BOBET
|5,78
|354.365.202
|% -7,81
|
|YKBNK
|2,15
|85.916.730
|% -0,46
|
|VKGYO
|1,55
|40.958.231
|% 4,03
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7432
|8,7454
|% -0,28
|
|Euro
|10,3999
|10,4058
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,1286
|12,1894
|% -0,45
|
|Frank
|9,4904
|9,5476
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3308
|2,3425
|% -0,03
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-6,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,31
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,09
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,34
|