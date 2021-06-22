***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 11:54
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943511
BIST
12:111.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:118,7449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:1110,4053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0518
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4029
12:11501,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,36
|Açılış
|: 501,46
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:11
|VAKFN
|10,57
|69.667.532
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.961.408
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.630.129
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.454.040
|% 9,88
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|EUKYO
|8,08
|17.486.237
|% -7,02
|
|BERA
|14,34
|265.808.917
|% -5,91
|
|AYCES
|73,30
|1.938.080
|% -5,54
|
|THYAO
|14,86
|948.958.242
|% 1,85
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,34
|265.808.917
|% -5,91
|
|KOZAL
|121,10
|256.435.048
|% 0,25
|
|FENER
|40,46
|215.820.272
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,13
|195.227.812
|% 0,00
|
|THYAO
|14,86
|948.958.242
|% 1,85
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,16
|85.902.717
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,54
|40.838.555
|% 3,36
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7417
|8,7449
|% -0,29
|
|Euro
|10,4007
|10,4053
|% -0,50
|
|Sterlin
|12,1208
|12,1816
|% -0,51
|
|Frank
|9,4874
|9,5445
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3303
|2,3420
|% -0,05
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-3,63
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|-5,00
|
|Tam
|3.302
|3.387
|-2,38
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|-1,15
|
|Çeyrek
|800
|819
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,40
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