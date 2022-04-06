***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 13:19
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016338
BIST
15:342.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,68
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:3414,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:3416,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0648
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1279
En Düşük
16,0198
15:34912,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,67
|Açılış
|: 912,61
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KONKA
|15,09
|143.061.495
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.893.133
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.567.220
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.173
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.582.322
|% 9,95
|
|BOBET
|4,64
|79.555.031
|% -9,02
|
|GZNMI
|42,88
|17.764.442
|% -7,59
|
|LIDER
|17,36
|210.433.367
|% -6,92
|
|DZGYO
|2,40
|18.881.173
|% -5,51
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,84
|2.692.292.127
|% 0,99
|
|PETKM
|9,98
|1.933.727.136
|% 2,36
|
|ASELS
|25,76
|1.566.517.011
|% -1,00
|
|GARAN
|12,44
|1.296.693.752
|% -0,40
|
|TUPRS
|242,90
|1.223.073.903
|% 0,79
|
|ODAS
|2,07
|980.647.684
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,56
|678.906.496
|% -1,16
|
|PETKM
|9,98
|1.933.727.136
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,16
|788.052.993
|% -1,19
|
|KARSN
|5,86
|817.433.033
|% 3,53
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7402
|14,7438
|% 0,21
|
|Euro
|16,1150
|16,1231
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2395
|19,3359
|% 0,23
|
|Frank
|15,7427
|15,8375
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9180
|3,9377
|% 0,08
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|1,83
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.147
|-34,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,83
|
Seans Raporu
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