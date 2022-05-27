***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 14:22
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032919
BIST
14:162.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,91
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
14:1616,4019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0531
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4019
En Düşük
16,3130
14:1617,5638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
14:16979,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,25
|Açılış
|: 979,84
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler14:16
|RODRG
|17,60
|3.701.454
|% 10,00
|
|AKSA
|53,60
|209.705.288
|% 8,46
|
|ULUUN
|13,83
|168.164.552
|% 7,38
|
|HATEK
|20,72
|34.686.281
|% 6,80
|
|OYYAT
|82,75
|56.754.860
|% 6,23
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|253.724.048
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|NUGYO
|4,78
|99.101.602
|% -4,40
|
|RHEAG
|1,93
|483.160
|% -3,98
|
|THYAO
|45,00
|2.534.106.864
|% 1,21
|
|KARSN
|6,65
|1.780.947.778
|% 3,91
|
|EREGL
|33,34
|1.143.352.876
|% 2,84
|
|KRDMD
|14,84
|1.131.143.473
|% 1,30
|
|SISE
|20,58
|983.865.880
|% -1,53
|
|KARSN
|6,65
|1.780.947.778
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,83
|390.752.526
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,62
|239.261.201
|% 0,38
|
|HALKB
|5,66
|499.001.434
|% 2,35
|
|AKFGY
|2,74
|253.724.048
|% -9,87
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3937
|16,4019
|% 0,32
|
|Euro
|17,5545
|17,5638
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,6084
|20,7117
|% 0,30
|
|Frank
|17,0281
|17,1307
|% 0,30
|
|Riyal
|4,3578
|4,3797
|% 0,31
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,73
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.602
|43,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,42
|