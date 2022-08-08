***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 10:24
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052801
BIST
10:252.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 21,03
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:2517,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0479
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:2518,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3382
En Düşük
18,1988
10:251.026,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.026,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.026,66
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SAFKR
|9,71
|14.465.819
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|8.636.959
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|17.553.798
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|1.838.693
|% 9,87
|
|ORMA
|38,88
|208.319
|% 8,66
|
|ASUZU
|267,30
|9.079.379
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|115.650.041
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KRPLS
|6,89
|31.728.161
|% -7,39
|
|KZBGY
|42,00
|3.697.748
|% -5,32
|
|THYAO
|57,75
|918.069.975
|% -0,77
|
|EREGL
|28,24
|410.812.580
|% 2,39
|
|SASA
|51,40
|382.109.730
|% 3,21
|
|SISE
|23,74
|356.462.598
|% 1,45
|
|YKBNK
|5,17
|244.428.123
|% -1,34
|
|SKBNK
|2,35
|182.562.867
|% 6,33
|
|YKBNK
|5,17
|244.428.123
|% -1,34
|
|EKGYO
|3,45
|160.929.687
|% -1,43
|
|TSKB
|3,22
|141.431.710
|% 1,26
|
|ALBRK
|1,63
|60.547.684
|% 2,52
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9593
|17,9643
|% 0,29
|
|Euro
|18,3261
|18,3384
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,6827
|21,7914
|% 0,58
|
|Frank
|18,6348
|18,7470
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7654
|4,7893
|% 0,27
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.864
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.345
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,10
|
|B. Petrol
|96,08
|96,08
|1,16
|