***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 12:26
***BOBET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOBET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064463
BIST
15:123.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -27,09
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:1218,3308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:1218,1761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0782
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:12986,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,73
|Açılış
|: 986,74
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ULUSE
|118,80
|18.596.075
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|112.074.965
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|76.348.416
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.544.063
|% 9,74
|
|ULUFA
|7,17
|51.800.983
|% 9,63
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.806.203
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|201.331.750
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|803.323.906
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|219.923.809
|% -9,82
|
|THYAO
|70,05
|3.629.739.901
|% -3,31
|
|ASELS
|32,26
|2.805.057.700
|% 4,88
|
|VAKBN
|8,01
|2.252.391.505
|% -4,98
|
|GARAN
|19,50
|1.874.931.601
|% -3,18
|
|HALKB
|8,05
|1.775.571.570
|% -4,28
|
|VAKBN
|8,01
|2.252.391.505
|% -4,98
|
|EKGYO
|3,87
|1.056.271.261
|% -3,49
|
|YKBNK
|7,06
|1.729.446.055
|% -1,40
|
|SKBNK
|3,12
|803.323.906
|% -9,83
|
|HALKB
|8,05
|1.775.571.570
|% -4,28
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3228
|18,3308
|% 0,07
|
|Euro
|18,1560
|18,1761
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,7176
|20,8215
|% -0,27
|
|Frank
|18,9293
|19,0433
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8554
|4,8798
|% 0,07
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|10,70
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,85
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.691
|6.774
|-1,00
|
|Yarım
|3.260
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.652
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,18
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|1,91
|
Seans Raporu
15:12
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15:27PINSU
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 363, 853 adet işlem
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15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 8 kaybederek (% -0.64 ) 3, 540
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15:26XU100
Endeks 3, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 38, 439.00 milyon TL de
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15:26TAVHL
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 376, 561 adet işlem
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15:25IHAAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 63.25 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 727 adet işlem