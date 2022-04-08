***BOBET* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
08.04.2022 16:17
***BOBET******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018240
BIST
16:092.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,79
|Açılış
|: 2.361
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|Önceki Kapanış
|: 2.345
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2.384
En Düşük
2.361
16:0914,7558
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 14,7450
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En Düşük
14,7221
16:0916,0123
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,1100
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16,0776
En Düşük
15,9947
16:09917,96
En Yüksek
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|: 0,33%
|| 3,01
|Açılış
|: 917,96
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|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:09
|GZNMI
|41,36
|28.329.148
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.487.407
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.043.876
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.136
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.751.705
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|15.546.925
|% -6,40
|
|ULUSE
|158,80
|30.776.433
|% -5,48
|
|SAMAT
|6,93
|13.929.307
|% -4,81
|
|GARAN
|13,13
|4.300.891.765
|% 4,12
|
|THYAO
|35,02
|2.384.502.607
|% -1,68
|
|KARSN
|5,93
|1.556.500.113
|% 3,85
|
|AKBNK
|8,25
|1.468.048.362
|% 2,61
|
|ASELS
|26,52
|1.344.332.275
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,61
|1.173.994.062
|% 1,95
|
|ODAS
|2,20
|747.772.746
|% 4,27
|
|GARAN
|13,13
|4.300.891.765
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,51
|1.266.438.236
|% 2,73
|
|KARSN
|5,93
|1.556.500.113
|% 3,85
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7536
|14,7558
|% 0,13
|
|Euro
|15,9996
|16,0123
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,1537
|19,2497
|% -0,25
|
|Frank
|15,6996
|15,7942
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9224
|3,9420
|% 0,17
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,04
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-6,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
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|Gümüş.Ons
|24,40
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,07
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|B. Petrol
|101
|101
|0,76
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