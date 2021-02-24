***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler45.000 45.244 -355 -10.211 79.678Yeni Bakiye45.000 45.244 -355 -10.211 79.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.889 -5.889Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.143 -12.857 -20.000Kar Dağıtımı614 -10.825 10.211Yedeklere Aktarılan Tutarlar614 -10.825 10.211Dönem Sonu Bakiyeler37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789Yeni Bakiye37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.846 22.846Kar Dağıtımı-5.889 5.889Yedeklere Aktarılan Tutarlar-5.889 5.889Dönem Sonu Bakiyeler(5.5) 37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.644 6.644 1.948 1.948GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER(2) 6.644 6.644 1.948 1.948Cayılamaz Taahhütler6.644 6.644 1.948 1.948Diğer Cayılamaz Taahhütler6.644 6.644 1.948 1.948TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 950 950 88 88EMANET KIYMETLER950 950 88 88Tahsile Alınan Çekler950 950 88 88REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI7.594 7.594 2.036 2.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.761 -688Alınan Faizler34.882 4.619Ödenen Faizler-4.970 -15.906Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar-122 -148Elde Edilen Diğer KazançlarZarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar8.065 28.159Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-815 -1.095Ödenen Vergiler7 -2.934Diğer-41.808 -13.383Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-12.222 106.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.485 5.525Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-84.499 -25.085Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış48.175 -39.511Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.200 -12.200Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)36.787 177.411Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-16.983 105.452YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.168 -2.204Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.577Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5.168 373FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit15.470 -104.207Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.470Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-84.207Diğer-20.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.655 -959Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 88 1.047Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 3.743 88Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)22.845 -5.889DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.845 -5.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.871 26.192 30.063 216 17.707 17.923Nakit ve Nakit Benzerleri3.743 3.743 88 88Bankalar(2) 3.743 3.743 88 88Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar128 26.192 26.320 128 17.707 17.835Diğer Finansal Varlıklar(1) 128 26.192 26.320 128 17.707 17.835İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)83.066 83.066 155.029 155.029Krediler(3) 147.684 147.684 195.723 195.723Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-64.618 -64.618 -40.694 -40.694SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 154.625 154.625 18.661 18.661Satış Amaçlı154.625 154.625 18.661 18.661ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 0 100 100İştirakler (Net)100 100Konsolide Edilmeyenler100 100MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(4) 1.750 1.750 2.389 2.389MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 0 0Şerefiye0 0Diğer0 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(6) 45.238 45.238CARİ VERGİ VARLIĞI(7) 107 107 2.918 2.918ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(7) 0 0 791 791DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 37.621 3.192 40.813 83.844 3.192 87.036VARLIKLAR TOPLAMI326.278 29.384 355.662 263.948 20.899 284.847YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLER(2) 0 0 4.200 4.200PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(1) 41.188 41.188 25.718 25.718Tahviller41.188 41.188 25.718 25.718FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)KARŞILIKLAR(3) 29.905 29.905 9.543 0 9.543Çalışan Hakları Karşılığı133 133 102 0 102Diğer Karşılıklar29.772 29.772 9.441 0 9.441CARİ VERGİ BORCU(4) 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14.271 14.271 13.420 0 13.420SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(3) 188.139 5.524 193.663 172.653 5.524 178.177ÖZKAYNAKLAR76.635 76.635 53.789 0 53.789Ödenmiş Sermaye37.857 37.857 37.857 37.857Kar Yedekleri45.858 45.858 45.858 0 45.858Yasal Yedekler3.414 3.414 3.414 3.414Olağanüstü Yedekler42.444 42.444 42.444 42.444Kar veya Zarar-7.080 -7.080 -29.926 0 -29.926Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-29.926 -29.926 -24.037 -24.037Dönem Net Kâr veya Zararı22.846 22.846 -5.889 -5.889YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI350.138 5.524 355.662 279.323 5.524 284.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 46.117 29.223Kredilerden Alınan Faizler(1.1) 45.999 24.078Bankalardan Alınan Faizler(1.2) 118 453Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.692Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar(1.3) 4.692FAİZ GİDERLERİ (-)-4.970 -16.853Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(2.2) -335 -3.132İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(2.1) -4.635 -13.721NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ41.147 12.370NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ(3) -122 -148Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-122 -148Diğer-122 -148TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 8.492 1.308Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1 -1.068Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.491 2.376DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 29.654 1.460FAALİYET BRÜT KÂRI79.171 14.990BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -44.472 -8.406DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)(7) -815 -1.095DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -9.396 -8.377NET FAALİYET KARI (ZARARI)24.488 -2.888BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.488 -2.888SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -1.643 -3.001Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.643 -3.792Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)22.845 -5.889DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22.845 -5.889Grubun Karı (Zararı)22.845 -5.889Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912386BIST