***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor
24.02.2021 18:36
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
45.000 45.244 -355 -10.211 79.678
Yeni Bakiye
45.000 45.244 -355 -10.211 79.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.889 -5.889
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.143 -12.857 -20.000
Kar Dağıtımı
614 -10.825 10.211
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
614 -10.825 10.211
Dönem Sonu Bakiyeler
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
Yeni Bakiye
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.846 22.846
Kar Dağıtımı
-5.889 5.889
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-5.889 5.889
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.5) 37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.644 6.644 1.948 1.948
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
(2) 6.644 6.644 1.948 1.948
Cayılamaz Taahhütler
6.644 6.644 1.948 1.948
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.644 6.644 1.948 1.948
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 950 950 88 88
EMANET KIYMETLER
950 950 88 88
Tahsile Alınan Çekler
950 950 88 88
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.594 7.594 2.036 2.036
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.761 -688
Alınan Faizler
34.882 4.619
Ödenen Faizler
-4.970 -15.906
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-122 -148
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.065 28.159
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-815 -1.095
Ödenen Vergiler
7 -2.934
Diğer
-41.808 -13.383
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.222 106.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.485 5.525
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-84.499 -25.085
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
48.175 -39.511
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.200 -12.200
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
36.787 177.411
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-16.983 105.452
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.168 -2.204
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.577
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.168 373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
15.470 -104.207
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.470
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-84.207
Diğer
-20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.655 -959
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 88 1.047
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 3.743 88
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.845 -5.889
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.845 -5.889
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.871 26.192 30.063 216 17.707 17.923
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.743 3.743 88 88
Bankalar
(2) 3.743 3.743 88 88
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128 26.192 26.320 128 17.707 17.835
Diğer Finansal Varlıklar
(1) 128 26.192 26.320 128 17.707 17.835
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.066 83.066 155.029 155.029
Krediler
(3) 147.684 147.684 195.723 195.723
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-64.618 -64.618 -40.694 -40.694
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 154.625 154.625 18.661 18.661
Satış Amaçlı
154.625 154.625 18.661 18.661
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0 100 100
İştirakler (Net)
100 100
Konsolide Edilmeyenler
100 100
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 1.750 1.750 2.389 2.389
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 0 0
Şerefiye
0 0
Diğer
0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(6) 45.238 45.238
CARİ VERGİ VARLIĞI
(7) 107 107 2.918 2.918
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(7) 0 0 791 791
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 37.621 3.192 40.813 83.844 3.192 87.036
VARLIKLAR TOPLAMI
326.278 29.384 355.662 263.948 20.899 284.847
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 0 0 4.200 4.200
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 41.188 41.188 25.718 25.718
Tahviller
41.188 41.188 25.718 25.718
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0
KARŞILIKLAR
(3) 29.905 29.905 9.543 0 9.543
Çalışan Hakları Karşılığı
133 133 102 0 102
Diğer Karşılıklar
29.772 29.772 9.441 0 9.441
CARİ VERGİ BORCU
(4) 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14.271 14.271 13.420 0 13.420
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 188.139 5.524 193.663 172.653 5.524 178.177
ÖZKAYNAKLAR
76.635 76.635 53.789 0 53.789
Ödenmiş Sermaye
37.857 37.857 37.857 37.857
Kar Yedekleri
45.858 45.858 45.858 0 45.858
Yasal Yedekler
3.414 3.414 3.414 3.414
Olağanüstü Yedekler
42.444 42.444 42.444 42.444
Kar veya Zarar
-7.080 -7.080 -29.926 0 -29.926
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-29.926 -29.926 -24.037 -24.037
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.846 22.846 -5.889 -5.889
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
350.138 5.524 355.662 279.323 5.524 284.847
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 46.117 29.223
Kredilerden Alınan Faizler
(1.1) 45.999 24.078
Bankalardan Alınan Faizler
(1.2) 118 453
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
(1.3) 4.692
FAİZ GİDERLERİ (-)
-4.970 -16.853
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(2.2) -335 -3.132
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(2.1) -4.635 -13.721
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
41.147 12.370
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -122 -148
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-122 -148
Diğer
-122 -148
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 8.492 1.308
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1 -1.068
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.491 2.376
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 29.654 1.460
FAALİYET BRÜT KÂRI
79.171 14.990
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -44.472 -8.406
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -815 -1.095
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -9.396 -8.377
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.488 -2.888
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.488 -2.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.643 -3.001
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.643 -3.792
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.845 -5.889
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22.845 -5.889
Grubun Karı (Zararı)
22.845 -5.889
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912386
BIST