***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler37.857 45.868 -24.037 -5.889 53.789Yeni Bakiye37.857 45.858 -24.037 -5.889 0 53.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.935 2.935Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-5.889 5.889 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğerDönem Sonu Bakiyeler5.5 37.857 45.858 -29.926 2.935 56.724Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635 76.635Yeni Bakiye37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635 76.635Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.419 -16.419 -29 -16.448Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25 25İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-7.001 29.847 -22.846 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar-7.001 29.847 -22.846 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler37.857 38.857 -79 -16.419 60.216 -4 60.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.793 14.793 6.644 6.644GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER(2) 14.793 14.793 6.644 6.644Cayılamaz Taahhütler14.793 14.793 6.644 6.644Diğer Cayılamaz Taahhütler14.793 14.793 6.644 6.644TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER-30 -30 -950 -950EMANET KIYMETLER-30 -30 -950 -950Tahsile Alınan Çekler-30 -30 -950 -950REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.763 14.763 5.694 5.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-19.609 12.868Alınan Faizler404 181Ödenen Faizler-4.474 -2.325Alınan Ücret ve Komisyonlar-107 -48Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar30.681 16.404Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-665 -462Diğer-45.448 -882Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-18.565 -10.643Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.919 -3.236Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-45.999 -16.604Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.326 -9.028Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.200Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)19.027 22.425Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-38.174 2.225YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları41.681 -6.983Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-8.189Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller41.656 1.206Diğer25FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.900 4.848Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-4.900 4.848Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.393 90Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(1) 3.743 88Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 2.350 178Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-16.449 2.935DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.449 2.935Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.397 0 4.397 3.871 0 3.871Nakit ve Nakit Benzerleri2.350 2.350 3.743 3.743Bankalar(2) 2.350 2.350 3.743 3.743Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.047 0 2.047 128 0 128Diğer Finansal Varlıklar(1) 2.047 0 2.047 128 128İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(3) 27.393 0 27.393 83.066 0 83.066Krediler91.933 91.933 147.684 147.684Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-64.540 -64.540 -64.618 -64.618SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 211.579 0 211.579 154.625 154.625Satış Amaçlı211.579 211.579 154.625 154.625ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(4) 1.440 1.440 1.750 1.750MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(6) 45.238 45.238 45.238 45.238CARİ VERGİ VARLIĞI(7) 244 244 107 107ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(7) 0DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 33.690 3.192 36.882 37.621 3.192 40.813VARLIKLAR TOPLAMI323.981 3.192 327.173 326.278 3.192 329.470YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER(2) 0PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(1) 36.288 36.288 41.188 0 41.188Tahviller36.288 36.288 41.188 41.188FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)KARŞILIKLAR(4) 37.713 37.713 3.713 0 3.713Çalışan Hakları Karşılığı171 171 133 133Diğer Karşılıklar37.542 37.542 3.580 3.580CARİ VERGİ BORCU(5) 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5) 7.739 7.739 14.271 14.271SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(3) 179.697 5.524 185.221 188.139 5.524 193.663ÖZKAYNAKLAR(6) 60.212 60.212 76.635 0 76.635Ödenmiş Sermaye37.857 37.857 37.857 37.857Kar Yedekleri38.857 38.857 45.858 0 45.858Yasal Yedekler3.724 3.724 3.414 3.414Olağanüstü Yedekler35.133 35.133 42.444 42.444Kar veya Zarar-16.498 -16.498 -7.080 0 -7.080Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-79 -79 -29.926 -29.926Dönem Net Kâr veya Zararı-16.419 -16.419 22.846 22.846Azınlık Payları-4 -4YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI321.649 5.524 327.173 323.946 5.524 329.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 28.023 6.968Kredilerden Alınan Faizler27.619 6.967Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler404 1Para Piyasası İşlemlerinden Alınan FaizlerMenkul Değerlerden Alınan FaizlerGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara YansıtılanlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlarİtfa Edilmiş Maliyeti İle ÖlçülenlerFinansal Kiralama Faiz GelirleriDiğer Faiz GelirleriFAİZ GİDERLERİ (-)(2) -4.474 -2.325Mevduata Verilen FaizlerKullanılan Kredilere Verilen Faizler0 -254Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizlerİhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.474 -2.071Kiralama Faiz GiderleriDiğer Faiz GiderleriNET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ23.549 4.643NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ(3) -107 -48Alınan Ücret ve KomisyonlarGayri Nakdi KredilerdenDiğerVerilen Ücret ve Komisyonlar (-)-107 -48Gayri Nakdi KredilereDiğer-107 -48TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 15 3.242Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)15Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)0 3.242DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 2.386 789FAALİYET BRÜT KÂRI25.843 8.626BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -33.884 -2.952DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)(7) -665 -462DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -14.275 -2.283NET FAALİYET KARI (ZARARI)-22.981 2.929BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.981 2.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) 6.532 6Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider Etkisi6.532 6Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-16.449 2.935DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-16.449 2.935Grubun Karı (Zararı)-16.419 2.935Azınlık Payları Karı (Zararı)-30 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958707BIST