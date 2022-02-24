***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.846 22.846Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıKar Dağıtımı-5.889 5.889 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar-5.889 5.889 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635 76.635Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.913 6.913 -168 6.745Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25 25İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı-7.001 29.847 -22.846 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar-7.001 29.847 -22.846 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler6 37.857 38.857 -79 6.913 83.548 -143 83.405Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER14.793 14.793 6.644 6.644GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER14.793 14.793 6.644 6.644Cayılamaz Taahhütler14.793 14.793 6.644 6.644Diğer Cayılamaz Taahhütler14.793 14.793 6.644 6.644TÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET VE REHİNLİ KIYMETLER-108 -108 -950 0 -950EMANET KIYMETLER-108 -108 -950 0 -950Tahsile Alınan Çekler-108 -108 -950 -950REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.685 14.685 5.694 0 5.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı24.847 -4.761Alınan Faizler735 34.882Ödenen Faizler-8.564 -4.970Alınan Ücret ve Komisyonlar-205 -122Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar49.356 8.065Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.782 -815Ödenen VergilerDiğer-14.693 -41.808Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-35.076 -12.222Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.229 -8.485Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-81.245 -84.499Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.781 48.175Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.200Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)55.179 36.787Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-10.229 -16.983YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları13.654 5.168Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller52.474 5.168Diğer-38.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.030 15.470Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.470Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.030Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.605 3.655Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.743 88Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.138 3.743Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.745 22.846DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.745 22.846Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.495 9.495 3.871 3.871Nakit ve Nakit Benzerleri2.138 2.138 3.743 3.743Bankalar(2) 2.138 2.138 3.743 3.743Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.357 7.357 128 128Diğer Finansal Varlıklar(1) 7.357 7.357 128 128İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(3) 40.419 40.419 83.066 83.066Krediler104.872 104.872 147.684 147.684Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-64.453 -64.453 -64.618 -64.618SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 210.205 210.205 154.625 154.625Satış Amaçlı210.205 210.205 154.625 154.625ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(4) 1.099 1.099 1.750 1.750MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(6) 84.083 84.083 45.238 45.238CARİ VERGİ VARLIĞI(7) 225 225 107 107ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(7) 0DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 37.671 3.192 40.863 37.621 3.192 40.813VARLIKLAR TOPLAMI383.197 3.192 386.389 326.278 3.192 329.470YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER(2) 0PARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(1) 36.158 36.158 41.188 41.188Tahviller36.158 36.158 41.188 41.188FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERFAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)KARŞILIKLAR(4) 41.718 41.718 3.713 3.713Çalışan Hakları Karşılığı176 176 133 133Diğer Karşılıklar41.542 41.542 3.580 3.580CARİ VERGİ BORCU(5) 24 24ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5) 15.884 15.884 14.271 14.271SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(3) 203.676 5.524 209.200 188.139 5.524 193.663ÖZKAYNAKLAR(6) 83.405 83.405 76.635 76.635Ödenmiş Sermaye37.857 37.857 37.857 37.857Kar Yedekleri38.857 38.857 45.858 45.858Yasal Yedekler3.724 3.724 3.414 3.414Olağanüstü Yedekler35.133 35.133 42.444 42.444Kar veya Zarar6.834 6.834 -7.080 -7.080Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-79 -79 -29.926 -29.926Dönem Net Kâr veya Zararı6.913 6.913 22.846 22.846Azınlık Payları-143 -143YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI380.865 5.524 386.389 323.946 5.524 329.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 34.253 46.117Kredilerden Alınan Faizler33.518 45.999Bankalardan Alınan Faizler735 118FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -8.564 -4.970Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-335İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.564 -4.635NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ25.689 41.147NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ(3) -205 -122Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-205 -122Gayri Nakdi KredilereDiğer-205 -122TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 454 8.492Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)454 1Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.491DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 42.662 29.654FAALİYET BRÜT KÂRI68.600 79.171BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -37.796 -44.472DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)(7) -1.782 -815DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -20.664 -9.395NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.358 24.489BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.358 24.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -1.613 -1.643Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.613 -1.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.745 22.846DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI6.745 22.846Grubun Karı (Zararı)6.913 22.846Azınlık Payları Karı (Zararı)-168 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004136BIST