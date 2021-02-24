***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Açıklamalar31.12.2021 tarihli faaliyet raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912384BIST