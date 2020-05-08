***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
08.05.2020 10:11
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 30.000.000.-TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Kurul tarafından 30.04.2020 tarih ve 27/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843549
BIST
11:2898.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 268,55
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:287,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:287,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:28392,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 392,59
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.658.559
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.019.250
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.457.706
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|BURVA
|18,24
|1.176.033
|% -5,49
|
|ULAS
|2,67
|1.697.602
|% -5,32
|
|EUKYO
|1,72
|246.893
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,60
|598.428.821
|% 0,00
|
|GARAN
|8,04
|323.907.632
|% 0,25
|
|PETUN
|23,12
|228.963.660
|% 4,52
|
|HALKB
|5,31
|188.712.770
|% 2,31
|
|ULUUN
|11,08
|170.259.532
|% 6,74
|
|KRDMD
|2,60
|598.428.821
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|166.220.287
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|323.907.632
|% 0,25
|
|HALKB
|5,31
|188.712.770
|% 2,31
|
|DOHOL
|1,94
|68.755.442
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7778
|8,8219
|% 0,06
|
|Frank
|7,2797
|7,3235
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8864
|1,8959
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,05
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.567
|-1,50
|
|Tam
|2.588
|2.634
|-1,60
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,80
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,58
|
Seans Raporu
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11:40ALKIM
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11:37
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11:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 51 artarak (% 0.16 ) 92, 250