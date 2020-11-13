***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde 80.000.000.-TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Kurul tarafından 12.11.2020 tarih ve 71/1377 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888432BIST