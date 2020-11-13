***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
13.11.2020 16:04
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 80.000.000.-TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Kurul tarafından 12.11.2020 tarih ve 71/1377 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888432
BIST
16:321.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:327,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:329,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:32466,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,07
|Açılış
|: 466,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KARTN
|2.145,00
|49.212.569
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.775.414
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.537.500
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,82
|3.860.964.669
|% 2,20
|
|KRDMD
|4,33
|2.863.203.691
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.371.913.716
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,32
|1.226.426.510
|% 1,28
|
|PETKM
|4,75
|986.283.779
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.863.203.691
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.371.913.716
|% 5,05
|
|GARAN
|8,82
|3.860.964.669
|% 2,20
|
|TSKB
|2,29
|742.362.763
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,90
|463.171.511
|% 1,06
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6839
|7,6867
|% -0,03
|
|Euro
|9,0815
|9,0993
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,1052
|10,1559
|% 0,44
|
|Frank
|8,3871
|8,4376
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0470
|2,0572
|% 0,11
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|15,58
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.111
|3.158
|9,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,12
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|2,96
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,62
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41ARENA
Yüzde 5.70 oranında artışla 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 305, 583 adet işlem
-
16:39SRVGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 887 adet işlem
-
16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ARCLK
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR