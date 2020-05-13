***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.05.2020 10:46
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih 27/586 toplantısında 30.000.000.TL olarak onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih 27/586 toplantısında 30.000.000.TL olarak onaylanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844662
BIST
10:3499.768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 152,32
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:346,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:347,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:34382,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 382,99
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|4.589.107
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,51
|2.820.203
|% -6,02
|
|RAYSG
|6,60
|1.111.226
|% -5,85
|
|SEYKM
|9,85
|1.659.823
|% -5,11
|
|ECILC
|5,75
|227.422.672
|% 6,09
|
|ASELS
|27,48
|178.501.480
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,21
|119.922.927
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|93.381.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|90.874.357
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,31
|93.381.242
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|119.922.927
|% 1,38
|
|ODAS
|1,87
|90.874.357
|% 1,63
|
|ECILC
|5,75
|227.422.672
|% 6,09
|
|TEKTU
|1,44
|37.500.851
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5604
|8,6033
|% 0,09
|
|Frank
|7,1835
|7,2268
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.508
|-2,90
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-3,10
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|29,16
|29,16
|-0,82
|