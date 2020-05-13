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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.05.2020 10:46
GÜNCEL HABERLER



***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih 27/586 toplantısında 30.000.000.TL olarak onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih 27/586 toplantısında 30.000.000.TL olarak onaylanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844662


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