***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih 27/586 toplantısında 30.000.000.TL olarak onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.04.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 07.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih 27/586 toplantısında 30.000.000.TL olarak onaylanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844662BIST