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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.11.2020 16:38
GÜNCEL HABERLER



***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih 71/1355 sayılı toplantısında 80.000.000.-TL onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 80.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 12.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 12.11.2020 tarih 71/1377 sayılı toplantısında 80.000.000.- TL olarak onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888692


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