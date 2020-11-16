***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih 71/1355 sayılı toplantısında 80.000.000.-TL onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 80.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 12.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 12.11.2020 tarih 71/1377 sayılı toplantısında 80.000.000.- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888692BIST