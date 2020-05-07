***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 11:45
***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurtiçinde 30.000.000.- TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru kurul tarafından 30.04.2020 tarih ve 27/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Baçvuru Formu ekte yeralmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843284
BIST
12:1398.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 388,08
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:137,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:137,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:13394,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,87
|Açılış
|: 394,17
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,37
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.033
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,42
|7.278.916
|% -6,30
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,62
|774.163.302
|% 5,65
|
|THYAO
|10,70
|329.578.587
|% 1,33
|
|GARAN
|8,05
|303.452.595
|% -0,25
|
|PETUN
|21,76
|297.675.215
|% 8,15
|
|GUSGR
|3,19
|248.773.528
|% 0,00
|
|ODAS
|1,84
|54.105.706
|% 1,10
|
|MRGYO
|1,12
|28.542.657
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,07
|26.052.887
|% 0,00
|
|ULUUN
|10,20
|234.100.953
|% 8,05
|
|TSPOR
|5,03
|122.323.286
|% -3,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9137
|8,9584
|% 0,62
|
|Frank
|7,3870
|7,4315
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9226
|1,9323
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,55
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.574
|24,70
|
|Tam
|2.596
|2.641
|25,30
|
|Yarım
|1.267
|1.291
|12,40
|
|Çeyrek
|631
|646
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,93
|29,93
|0,21
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