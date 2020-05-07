***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurtiçinde 30.000.000.- TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru kurul tarafından 30.04.2020 tarih ve 27/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır.SPK tarafından onaylanan İhraç belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Baçvuru Formu ekte yeralmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843284BIST