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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 11:45
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***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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07.05.2020
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurtiçinde 30.000.000.- TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru kurul tarafından 30.04.2020 tarih ve 27/586 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
SPK tarafından onaylanan İhraç belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Baçvuru Formu ekte yeralmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843284


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IZTAR 5,72 1.303.233 % 10,00  
RODRG 2,42 459.268 % 10,00  
POLTK 133,10 542.593 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
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Sterlin 8,9137 8,9584 % 0,62  
Frank 7,3870 7,4315 % 0,41  
Riyal 1,9226 1,9323 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 8,55  
Altın Gr. 394 394 3,64  
Cumhuriyet 2.522 2.574 24,70  
Tam 2.596 2.641 25,30  
Yarım 1.267 1.291 12,40  
Çeyrek 631 646 6,20  
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Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
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